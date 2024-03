Larissa Manoela vive protagonista fora da TV Globo; descubra onde

A atriz Larissa Manoela vive protagonista fora da TV Globo. Uma das grandes apostas do canal, a atriz vive uma nova personagem na comédia romântica Tá Escrito, que estreou em março no Globoplay.

O filme, que também esteve nos cinemas, traz a atriz vivendo Alice, uma jovem adulta cheia de dilemas cotidianos. O ator André Luiz Frambach, marido da famosa na vida real, também está no longa, como Breno, e contracena com Larissa Manoela.

No filme, disponível no catálogo Globoplay, os dois também aparecem como um casal, mas que logo se desfaz no início da história. Mesmo com planos de morarem juntos, Breno conta para Alice que pretende focar na carreira e para isso quer terminar o relacionamento.

André Luiz Frambach e Larissa Manoela no filme Tá Escrito (Stella Carvalho)

Na fossa e descrente do amor, a personagem de Larissa Manoela passa por uma grande reviravolta com a ajuda de Marina (Caroline Dallarosa), uma grande amiga que a leva para uma entrevista na Mansão Clock, casa de influenciadores para onde ela se muda e começa a criar conteúdos digitais.

Por lá, Alice também conta com o apoio de Pedro (Victor Lamoglia), o fundador do espaço, e nem imagina que dessa amizade surgirá um crush. É nesse momento que surge o tal livro mágico em sua vida, transformando de vez sua rotina. Será que Alice conseguirá usar os astros a seu favor?

Larissa Manoela no filme Tá Escrito (Stella Carvalho)

No entanto, a jovem vive um grande dilema por não conseguir se adaptar aos holofotes e admite que pretende entrar no mercado de trabalho para finalmente sair da casa da mãe, Paula (Karine Teles), onde também mora seu irmão, Inácio (Kevin Vechiatto).

Com roteiro de Matheus Souza, Thuany Parente e Mariana Zatz, a comédia romântica Tá Escrito conta com um elenco composto ainda por Emira Sophia, Richard Abelha, Hamilton Dias, Vittoria Tosi e Thuany Parente, além da participação especial de Cazé Pecini.

