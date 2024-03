Filme clássico ‘Mary Poppins’ tem classificação aumentada para não adequada para crianças

O icônico musical infantil ‘Mary Poppins’ foi objeto de uma reavaliação controversa no Reino Unido, pois a British Board of Film Classification (BBFC) decidiu elevar sua classificação etária de G (para todas as idades) para PG (supervisão parental) devido ao uso de linguagem considerada discriminatória.

Esta decisão gerou um debate sobre censura e recontextualização de obras cinematográficas clássicas no contexto das normas culturais em evolução e da sensibilidade contemporânea. A mudança de classificação ocorre 60 anos após o lançamento do filme e é devido ao uso de um termo considerado pejorativo para descrever um grupo indígena na África do Sul.

‘Mary Poppins’ já não é adequado para todas as idades

‘Hottentots’ é a palavra usada no filme para se referir aos Khoekhoe. Este termo é utilizado pelo personagem do Almirante Boom em duas ocasiões durante o filme, o que levou a BBFC a reconsiderar sua adequação para um público infantil. A decisão de elevar a classificação de ‘Mary Poppins’ para PG tem gerado uma série de opiniões divergentes.

O primeiro uso ocorre quando o Almirante Boom pergunta a uma das crianças se está indo em uma aventura para derrotar o grupo mencionado, enquanto a segunda ocorre durante uma sequência de dança dos limpadores de chaminés, onde o Almirante Boom grita que está sendo atacado.

Alguns argumentam que é importante reconhecer e abordar a linguagem discriminatória em obras de entretenimento, especialmente quando se trata de filmes direcionados a audiências jovens. Por outro lado, há quem acredite que a decisão é excessiva e que poderia limitar o acesso das crianças a um filme considerado um clássico do cinema familiar.

As redes não param de falar sobre ‘Mary Poppins’

A BBFC defendeu sua decisão, destacando que seu objetivo é garantir que os pais estejam informados sobre o conteúdo dos filmes e possam tomar decisões informadas sobre o que é apropriado para seus filhos. Esta reavaliação destaca a importância de examinar criticamente as representações culturais no cinema.

O filme continua sendo amplamente elogiado por sua música, seu encanto e sua mensagem atemporal sobre a importância da imaginação e da família. No entanto, essa mudança em sua classificação etária serve como lembrete de que as obras de arte não estão isentas de serem examinadas à luz dos valores e sensibilidades contemporâneos.