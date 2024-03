“Eles têm estado juntos por muito tempo”; Tom Brady revela que Gisele Bündchen o traiu

Tom Brady e Gisele Bündchen surpreenderam a todos em outubro de 2022 ao anunciar que estavam encerrando seu divórcio após 13 anos de relacionamento. Na época, não foi especificado o motivo da separação, mas agora veio à tona que a modelo foi infiel ao sete vezes campeão da NFL.

De acordo com informações do jornal britânico Daily Mail, a brasileira manteve um relacionamento extraconjugal com seu professor de jiu-jitsu, Joaquim Valente, além de que a fonte do veículo afirma que Tom Brady disse "que estão juntos há muito mais tempo".

A relação entre Bünchen e Valente teria começado em junho de 2023, mas para o ex-quarterback, isso começou enquanto ele ainda estava casado com Gisele. "Se Gisele Bündchen quer que as pessoas pensem que está saindo com Joaquim desde junho passado, que seja assim, mas eles estão juntos há muito mais tempo e não, não estão levando isso com calma. Tom admitiu que estão juntos há muito mais tempo, há anos", aponta o relatório.

A mesma informação indica que Tom e Joaquim não são amigos, mas a lenda da NFL teve que aprender a lidar com ele, pois o brasileiro convive muito com seus filhos.

Desde a separação, não se conhece um parceiro formal para Brady, mas ele foi relacionado no ano passado com a modelo russa Irina Shayk, ex-namorada de Cristiano Ronaldo.