“Ele traiu a Rainha”: Donald Trump será o pior pesadelo de Harry e Meghan quando se tornar presidente

Donald Trump não é exatamente amigo de Harry e Meghan e criticou fortemente a Família Real Britânica por ser tão complacente com eles diante do que considera uma traição à rainha Elizabeth II. Além disso, se ele se tornar presidente, não pretende facilitar as coisas para eles.

No jornal Daily Express US, antes do início da Conferência de Ação Política Conservadora em Washington, afirmou que ele nunca o teria protegido.

”Ele traiu a rainha. Isso é imperdoável. Ele estaria sozinho se dependesse de mim”, expressou ao meio. Também criticou a administração de Joe Biden, seu principal rival político, por manter confidencial seu pedido de imigração. E isso é o que eventualmente traria problemas ao membro da realeza se Trump voltar à Casa Branca.

Por que Harry poderia estar em apuros com Donald Trump se este voltar a ser presidente

Harry chegou aos Estados Unidos em 2020 e sua situação migratória tem sido objeto de debate. Especialmente por parte de um grupo de especialistas conservadores chamado Heritage Foundation, que argumentou perante um tribunal de Washington que Harry poderia ter entrado ilegalmente no país.

Eles se baseiam no fato de que em seu livro de memórias, 'Spare', ele confessou ter usado drogas e que essa informação não constaria em seu formulário de imigração.

Diante dessa alegação, é claro, um advogado da administração Biden rejeitou o argumento. Ele disse que o livro não é prova suficiente para demonstrar o consumo de drogas e que é uma estratégia para aumentar as vendas.

Mas se Trump se tornar presidente, ele não manteria os documentos de Harry em confidencialidade e pressionaria judicialmente (é bem conhecido o que ele fez contra os imigrantes em seu primeiro mandato) para torná-los públicos e revisar seu pedido de residência.

Harry e Meghan, por sua vez, são inimigos de Trump. Eles encorajaram os americanos a votar em Biden. Por sua vez, Trump afirmou que achava horríveis as memórias do ex-membro da realeza e ficou surpreso por terem sido convidados para a coroação de seu pai.