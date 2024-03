Dragon Ball Z: Uma estranha versão hiper-realista de Maron aparece nesta ilustração da IA

A bela Maron aparece pouco nas aventuras de Dragon Ball Z, mas deixa uma marca que parece indelével para os fãs de anime.

Apesar de ter sido apenas uma namorada do Krilin, durante o arco de Garlic Jr., a garota de cabelo azul, como a Bulma, deixou um grande grupo de seguidores que a lembram constantemente nas redes sociais.

Através de ilustrações de Fan Arts, cosplays e até recriações em histórias alternativas, Maron aparece de tempos em tempos em diferentes plataformas digitais da Internet.

A versão que vamos mencionar nesta resenha é feita por inteligência artificial. No entanto, não é a versão convencional que emula o traje que vimos no anime, mas tem algumas diferenças do que se conhece do personagem original da Toei Animation.

Esta Maron que a IA faz está na Casa do Kame, que é onde 90 por cento de suas histórias se desenrolam. Mas ela não está de biquíni, nem mostrando sua figura voluptuosa, como a vimos em Dragon Ball Z.

Maron Dragon Ball Z

Ele veste um traje amarelo distintivo, que é da mesma cor do seu traje de banho; seu cabelo é azul e, nesta versão, ele usa uma viseira para se proteger do sol.

Qual você acha que seria o papel dele em Dragon Ball Z, se eles fizessem uma adaptação em live action do anime? Aproveite esta versão feita pela inteligência artificial.