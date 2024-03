Contamos tudo sobre ‘Cohete’ de Shakira com Rauw Alejandro

No dia 21 de abril de 2022, Shakira fez seus seguidores dançarem ao lançar a música ‘Te Felicito’, em colaboração com o cantor Rauw Alejandro. Naquele momento, a música passou despercebida como mais uma das de Shakira, até que todos começaram a perceber semanas depois que a cantora estava revelando com a música o que estava acontecendo em sua vida com seu ex-parceiro Gerard Piqué.

O tema começou a ganhar destaque quando os fãs perceberam as referências que Shakira fazia no vídeo, que estavam diante dos olhos de todos, mas poucos se atreveram a interpretar. A música se tornou um sucesso e levou os cantores a serem uma dupla perfeita.

Agora, quase dois anos depois, Shakira revelou que se juntou novamente a Rauw Alejandro para sua segunda colaboração, que será chamada de 'Cohete' e fará parte das 16 faixas de seu álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran', que será lançado em 22 de março.

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ é o primeiro lançamento simultâneo da cantora em vinil e digital. Com quatro capas e 16 músicas. O álbum tem quatro edições. Diamante, rubi, esmeralda e safira. Cada uma apresenta um atributo. A esmeralda, confiança; o rubi a paixão, a safira a vulnerabilidade e o diamante a força e a resiliência.

É importante lembrar que desde o lançamento de 'El Dorado' em 2017, até agora, Shakira só havia lançado 'Don't Wait Up', bem como várias colaborações, como 'Me Gusta' com Anuel, 'Te Felicito' com Rauw Alejandro, 'Monotonía' com Ozuna.

A seguir, chegou o sucesso mundial 'Music Sessions, Vol. 53' com Bizzarrap - do qual se destaca o nome do álbum - chegando ao 'TQG' com Karol G. Em seguida, veio a música 'Copa Vacía' com Manuel Turizo, 'Acróstico' na companhia de seus filhos Milán e Sasha e, finalmente, 'El Jefe' com Fuerza Regida.

“Meu novo álbum que chega em 22 de março, não foi criado sozinho, mas com todos vocês, e com minha matilha de lobas que estiveram me acompanhando a cada passo. A produção desta obra foi um processo alquímico. Ao escrever cada música, me reconstruí. Ao cantá-las, minhas lágrimas se transformaram em diamantes e minha vulnerabilidade em resiliência”, disse Shakira.