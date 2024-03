3 séries turcas na Netflix que combinam paixão, luxúria e mistério: não te deixarão piscar

Nos últimos anos, as séries turcas têm experimentado um aumento notável de popularidade em todo o mundo, conquistando audiências em vários países sem que o idioma seja uma barreira para que sejam apreciadas.

A indústria do entretenimento na Turquia tornou-se de fato um importante jogador na cena internacional, sendo o segundo país com o maior volume de produção de telenovelas, depois dos Estados Unidos. Suas produções são tão bem-sucedidas que são assistidas em mais de 100 países e traduzidas para mais de 50 idiomas.

Uma das principais razões por trás do sucesso destas é a capacidade de contar histórias emocionantes e profundamente cativantes. Essas produções costumam oferecer uma mistura perfeita de drama, romance, intriga e ação, mantendo o espectador vidrado em cada episódio. Com tramas complexas e reviravoltas inesperadas, as séries turcas conseguem manter a atenção do público do início ao fim, criando uma experiência de visualização viciante que deixa os espectadores ansiosos por mais.

A Netflix apostou e acertou ao adicionar ao seu catálogo as melhores produções turcas. Aqui estão três títulos que combinam paixão, luxúria e mistério, ideais para quando você procura algo emocionante.

Dinheiro Sujo e Amor Série turca que mistura paixão, luxúria e mistério (Netflix)

‘Dinheiro Sujo e Amor’ é talvez uma das séries turcas mais reconhecidas mundialmente por sua trama cheia de drama, romance, suspense e ação.

A trama gira em torno de Ömer Demir (interpretado por Engin Akyürek) e Elif Denizer (interpretada por Tuba Büyüküstün), cujos destinos se entrelaçam da forma mais inesperada.

Ömer Demir é um ex-policial que está investigando um caso de fraude e corrupção em uma empresa chamada Elibol Holding. Durante sua investigação, ele se depara com Elif Denizer, uma jovem viúva e mãe solteira que trabalha como designer de joias na mesma empresa. Conforme a trama avança, uma complicada história de amor se desenvolve entre eles, que são envolvidos em um turbilhão de segredos, mentiras e traições.

A série explora temas como a luta pela justiça, lealdade, sacrifício e o poder do amor, perfeita para manter os espectadores à beira de seus assentos em cada episódio.

A Lenda de Shahmaran Série turca que mistura paixão, luxúria e mistério (Netflix)

Uma série turca de oito episódios que teve um começo muito sólido quando estreou no início de 2023. Cada episódio tem cerca de uma hora e desde o início você ficará sem piscar com tanto mistério para resolver, embora também seja atraente por sua história ao estilo Romeu e Julieta. A produção foi muito popular na Turquia porque se baseia em algumas lendas típicas daquele país para desenvolver sua história, mas as mistura com diferentes gêneros ao mostrar uma trama cheia de romance, fantasia, misticismo e muito suspense e terror.

Do que se trata? “Sahsu está determinada a confrontar seu avô, que abandonou sua mãe anos atrás em Adana, onde ele foi professor. Nesta jornada, ela se encontra no meio de uma comunidade incomum e misteriosa chamada Mar, descendentes de Sahmaran. Acreditando na lenda de Shahmaran, um dos maiores símbolos de amor e sabedoria, a raça Mar espera que a profecia histórica se complete com a chegada de Sahsu. Nada será o mesmo quando os caminhos de Sahsu e Maran se cruzarem, com Maran se preparando para confrontar o avô”, diz a sinopse oficial.

O Famoso Alfaiate Série turca que mistura paixão, luxúria e mistério (Netflix)

“‘O Famoso Alfaiate’ começa a costurar um vestido de noiva para a noiva do seu melhor amigo, mas os três têm segredos sombrios que em breve farão suas vidas balançarem”, diz a sinopse da série.

Esta série, cujo título original em turco é Terzi, é dirigida por Cem Karcı e segue Peyami (interpretado por Çağatay Ulusoy), um jovem alfaiate que deve lidar com um grande segredo após a morte de seu avô. Ele se torna o centro de sua vida em Istambul e precisa protegê-lo sem que ninguém descubra a verdade.

Ao mesmo tempo, Esvet (interpretada por Şifanur Gül), uma jovem que foge de um relacionamento abusivo com Dimitri (interpretado por Salih Bademci), faz uma misteriosa aparição na vida de Peyami e Mustafa (interpretado por Olgun Şimşek), com seus próprios segredos para esconder.