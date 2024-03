“The Walking Dead: The Ones Who Live” é uma narrativa épica e apocalíptica de amor

The Walking Dead: The Ones Who Live

A AMC está lançando o terceiro spinoff do universo The Walking Dead chamado “The Ones Who Live”. A série irá responder às perguntas que os fãs têm se perguntado há anos: onde está Rick Grimes e Michonne o encontrará? Isso e muito mais será revelado através desta épica história de amor entre dois personagens favoritos dos fãs, interpretados pelos icônicos atores Andrew Lincoln e Danai Gurira.

Andy e Danai também atuam como produtores executivos nesta série, trabalhando de perto com o showrunner Scott M. Gimple, o criador de todo "The Walking Dead", e juntos, os três criaram uma história inesquecível.

O Metro conversou com Danai Gurira e Andrew Lincoln para saber mais.

P: Com seu crédito como produtora e com tudo o que está fazendo, a que desafios você se deparou?

Danai Gurira (DG): Há 12 anos, desde que entrei na série, até agora, sinto que consegui fazer todos os meus cilindros funcionarem, e foi isso que aconteceu. Esta foi a culminação. No início, era construir um personagem, passar por todas as jornadas que ele enfrenta e as mudanças que ele experimenta, o que nem sempre acontece, especialmente com personagens de mulheres negras, ou personagens femininos. Tive que percorrer um arco tão grande neste papel e descobrir muitas partes dele... Também tive que olhar para o bom, o mau e o feio ao assumir o papel de liderança como produtora executiva e co-criadora. Isso também me ensinou muito. Aprender sobre orçamentos e como equilibrar as coisas, como lidar com aspectos em constante mudança sobre o que você pode e não pode fazer criativamente, e fazer coisas assim também foi uma experiência de aprendizado profunda... Então me sinto muito fortalecida pela jornada, apesar de ter tido seus momentos difíceis. Sinto que criamos algo do qual estamos orgulhosos.

R: Michonne tornou-se um dos personagens mais queridos do universo de “The Walking Dead”. O que você pode nos adiantar sobre sua jornada nesta temporada?

DG: Definitivamente, Michonne está vivendo uma grande jornada na série. Muitas coisas acontecem que ela não espera. A jornada para encontrar seu homem não é fácil. Chega de maneiras que ela nunca teria imaginado. Vocês verão o que acontece. O público não espera o que ocorre. Gosto disso na série, por isso sou muito protetora com os spoilers.

P: Andrew, você esteve afastado de Rick por alguns anos. Isso mudou algo na sua forma de se relacionar ou entender o personagem?

AL: Não. Foi muito fácil voltar a calçar as botas de cowboy, mas acho que na sala dos roteiristas havia uma verdadeira intenção de colocar Rick em um ambiente e mentalidade em que ele nunca esteve antes. Acho que isso foi fundamental, porque na série principal ele foi empurrado, esticado, golpeado e maltratado por tanto tempo que pensamos: onde podemos colocá-lo? Então era uma nova aventura, e isso a tornava muito, muito emocionante e atraente. Mas, obviamente, esperamos que os dois personagens se reúnam em algum momento da série. E quando isso aconteceu, tudo fez sentido. E havia uma energia diferente no espaço porque, sabe, temos o luxo de ter uma audiência que tem, em alguns casos, nove anos de história de fundo. Portanto, não precisamos trabalhar tão duro em certas áreas. Mas sim. Foi muito mais fácil do que eu pensava que seria. Quer dizer, minhas joelhos doíam um pouco mais, mas além disso, foi ótimo voltar a ser o xerife. Eu sentia falta, sentia falta das pessoas e sentia falta da cultura da série.

P: Como descreveria o gênero de “The Ones Who Live”?

DG: A ideia de uma história de amor épica é o que a distingue de muitas outras interpretações deste mundo, e é algo que não chegamos a abordar em sua totalidade. A nave-mãe não é muito explorada. Simplesmente não há espaço para isso.

Então, isso foi realmente aperfeiçoado em, bem, quando o amor é a força motriz, quando é o impulso em um show, quando na verdade é o que está fazendo a trama se mover, como é que parece? Vimos algumas histórias de amor, histórias de amor épicas. Então acho que é um gênero. É uma narrativa de amor épico apocalíptico.

AL: Estamos a falar de algo possivelmente um pouco mais operístico, mas nos primeiros três ou quatro minutos de toda a série, algo realmente horrível acontece. E este momento chocante define o tom do resto da série.

DG: E o combustível, ou seja, a parte apocalíptica está lá, então não é terror no sentido mais geral de "O Exorcista" ou algo assim, mas sim, portanto, o aspecto apocalíptico porque é isso que impulsiona o mundo que controla os obstáculos que enfrentam.

Então o amor está trabalhando contra um apocalipse que criou sistemas que não deveriam estar lá, mas que, você sabe, surgiram por causa dele. Acredito que esses dois fatores definem a história.