“Que vulgar”: Shakira anuncia novas colaborações em seu disco, mas este detalhe chamou a atenção

Shakira está perto de um dos lançamentos mais importantes de sua carreira, seu novo álbum, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, com o qual promete continuar agitando a indústria musical após sua separação com Gerard Piqué.

Esta etapa em sua vida tem sido muito frutífera, pois a artista havia deixado de lado todo o potencial de seu aspecto profissional para cuidar de sua família na Espanha, como ela relatou em diferentes entrevistas anteriores.

Shakira anuncia seu novo álbum Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Por isso, espera-se que continue catapultando a colombiana para os primeiros lugares e recordes no mundo com suas 16 faixas, 8 novas, além de um remix e 7 singles previamente lançados. As novas músicas incluem colaborações com Cardi B, Grupo Frontera e Tiësto, aponta Show y Fama.

Qual foi o detalhe que todos criticaram em Shakira?

Bem, no meio da euforia pelo anúncio da peça musical, os internautas não deixaram passar despercebido um detalhe no anúncio do novo disco de Shakira que para muitos é "imperdoável".

Na fotografia compartilhada em suas redes sociais, a intérprete de ‘Waka Waka’ teve um erro de manicure e é possível ver que ela usou unhas postiças, mas elas foram mal colocadas.

Na verdade, ao dar zoom na imagem, é possível ver a base da unha natural exposta, o que diminuiu a elegância e sofisticação da diva do pop.

"Pensei que ela desaprovava essas unhas em geral, não apenas a mal colada", "Ideias em 5 minutos", "Ela roe as unhas, senhora", "Que falta de tudo", "Demitam toda a sua equipe porque ninguém percebeu", "Shakira traz as unhas tão mal quanto eu", opinaram.

Apesar desse descuido de Shakira, ela pode se orgulhar dos sucessos de suas músicas. “Os sete singles lançados anteriormente já têm um total combinado de 3,7 bilhões de reproduções no Spotify”, afirmou a mesma fonte.