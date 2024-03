O que houve com Kate Middleton? O grande erro da princesa após rumores sobre seu desaparecimento

Nenhuma pessoa viu Kate Middleton desde 25 de dezembro de 2023, quando a princesa de Gales compareceu à missa de Natal na igreja St. Maria Madalena, em Sandringham, junto com o restante da família real.

O que aconteceu com Kate Middleton desde a sua última aparição pública há meses?

No dia 18 de janeiro, o Palácio de Kensington revelou que Kate Middleton tinha sido internada num centro médico para uma "cirurgia abdominal programada" dois dias antes e que precisaria de cerca de dois meses de recuperação. Desde então, as informações oficiais sobre o seu estado de saúde têm sido mínimas e, segundo alguns, completamente equivocadas.

É algo muito evidente que uma futura rainha não pode desaparecer do mapa sem que algumas perturbações nas opiniões públicas ocorram. Esta semana, com a ausência do príncipe William na missa em memória de Constantino da Grécia, celebrada a 20 minutos da casa dos príncipes de Gales em Windsor, surgiram rumores, teorias e até memes.

As redes sociais têm sido inundadas por diferentes hipóteses de todos os tipos sobre o desaparecimento de Kate Middleton: coma induzido, cirurgias estéticas, um corte de cabelo ruim. Não seria possível evitar toda essa tempestade de rumores?

O mistério informativo que envolve Kate Middleton

A situação continua a piorar à medida que os dias passam e não há nenhum testemunho gráfico ou videográfico da princesa de Gales nos últimos 60 dias.

O Palácio de Kensington é o escritório de comunicações dos príncipes de Gales, mas eles não conseguiram estabelecer uma estratégia de comunicação correta, como a do rei Charles III, que está sofrendo de câncer e foi visto recentemente caminhando e indo à missa. Não existem mensagens reativas com conteúdo tranquilizador, a imprecisão tem levado o público a preencher esses espaços em branco com várias teorias da conspiração.

A política de silêncio informativo projetada pelo Palácio de Kensington em torno de Kate Middleton não funcionou como esperado, a única coisa que se sabe sobre a princesa de Gales é que ela “está se recuperando normalmente” e “trabalhando em casa”.