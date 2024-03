‘May December’ explora um dos maiores escândalos dos anos 90

“May December” é um filme baseado em um caso real que ocupou as manchetes dos tabloides nos anos 90. A história fala de uma mulher de 36 anos que foi presa e processada após sua relação sentimental e sexual com um menino de 13 anos ser descoberta.

O roteiro de Samy Burch se baseia muito livremente no caso real de Mary Kay Letourneau, uma professora de Burien, no estado de Washington, que foi presa em 1997 acusada de estupro de um menor de doze anos chamado Vili Fualaau, de quem estava grávida na época. Após cumprir uma sentença de sete anos de prisão, Letourneau e Fualaau se casaram e tiveram mais filhos. Com um passado e uma bagagem semelhantes, os personagens interpretados por Julianne Moore e Charles Melton, Gracie e Joe, acolhem em sua casa em Savannah Elizabeth Berry, interpretada por Natalie Portman. Berry é uma atriz que em breve começará a filmar um filme no qual interpretará uma possível versão de Gracie e quer fazer um estudo sobre ela.

"Quando me enviaram o roteiro de 'May December', fiquei completamente alucinada. Tinha tantos matizes, era tão específico e a história era tão interessante e surpreendente que decidi enviá-lo para Todd Haynes, a quem admiro há tanto tempo e, felizmente, ele se interessou. Foi a minha primeira oportunidade de produzir um filme e a experiência foi extraordinária", admitiu Portman.

Portman enviou o manuscrito para Haynes através de sua recém-lançada produtora, MountainA: "Ele gosta das histórias que contamos a nós mesmos e aos outros. O que tornou o material ainda mais surpreendente foi seu tom e sensação de confiança ao navegar por um território realmente perturbador", acrescentou.

Complexo caso de abusos

Longe do sensacionalismo, mas encarando de frente um complexo caso de abusos sexuais, o novo longa-metragem do cineasta de 'Velvet Goldmine' e 'Longe do Céu' recebeu uma indicação ao Oscar na categoria de Roteiro Original.

"Natalie Portman declarou: "É maravilhoso compartilhar este filme com o público, pois é uma exploração do que significa ser humano".

Esta comédia negra tem Julianne Moore no centro da história; ela disse sim imediatamente, mas só ao examinar mais de perto o material e seu personagem de Gracie é que ela entendeu a complexidade do que acabara de assinar.

"Liguei para Todd e disse a ele: 'Não consigo fazer isso. É muito difícil'. Estava sendo muito difícil para mim. Pensei: 'Quem é essa mulher? O personagem era difícil de lidar, dada a sua forte adesão à sua própria narrativa, à sua própria interpretação, à sua vida e a quem era. E qual é essa interpretação?", disse Moore, que se mostrou muito feliz em trabalhar com Portman. "Temos muitas cenas juntas. Temos a cena da cozinha. Temos a cena do arranjo floral. Temos a cena da maquiagem. Foi realmente interessante que todos esses encontros fossem criados com uma atitude hiperfeminina. Como nos tocamos fisicamente, o filme se torna muito mais convincente."

Elizabeth é uma figura cheia de motivações obscuras. O projeto, para Portman, recordava a verdade entre os atores de se recusarem a julgar um personagem independentemente do que ele tenha feito.

Retratação da vida

"Tentamos entrar no coração e na mente das pessoas, e às vezes interpretamos pessoas que cometem crimes. Isso não significa que acreditemos que esses crimes devam ser cometidos. Apenas como artistas, sentimos curiosidade sobre o funcionamento interno do coração humano. É um roteiro escrito com humor, e Todd encontrou esse equilíbrio perfeito e delicado porque há uma emoção genuína e sincera. Foi em grande parte sua visão que permitiu costurar essa linha tão específica de humor e desconforto e autêntica emoção genuína", destacou Portman.

Moore e Melton retratam a vida de um casal cuja diferença de idade de 20 anos inspira um escândalo nacional nos tabloides. Enquanto planejam enviar suas filhas gêmeas para a universidade, a dinâmica familiar começa a se desmoronar à medida que Portman investiga seu passado. Dada a obsessão dos Estados Unidos pelo escândalo, Portman diz que não havia escassez de material para se inspirar.

"Lembro-me de que tínhamos todo o material sensacionalista disponível. Havia um livro com um título louco, como 'Castigados pelo amor', ou algo assim. Tínhamos esses recursos ao nosso alcance, o que nos ajudou a nos preparar", recorda a atriz.

Para a premiada Portman, "o filme é um estudo dos diferentes papéis que desempenhamos em diferentes ambientes. Como mulheres, espera-se que nos comportemos de maneiras muito diferentes dos homens. As expectativas são diferentes para nós o tempo todo. Elas afetam nossa forma de agir, quer as aceitemos ou as rejeitemos. As estruturas sociais te definem".

Para Charles Melton, o processo foi diferente, pois ele teve que enviar uma fita e passar por várias audições antes de ter a oportunidade de se envolver com um personagem com o qual não tinha nada em comum. Mas não foi difícil, pois ele fez isso com empatia.

“Isso é como a parte emocionante de ser ator, sabe, quando entro em um personagem com empatia. Estou contribuindo com meu senso, minha compreensão da minha realidade. Sabe, o trabalho de caráter que fiz em mim mesmo. Compreender a raiz de certas emoções que vivem em meu corpo que, sabe, levou muito auto-reflexão para entender. Então, fazer todo esse trabalho de caráter, meu trabalho, ser um artesão da minha vida, realmente me permitiu chegar a Joe e entender coisas para ele que ele não entendia. Às vezes o corpo conta uma história antes que a pessoa consiga articular qualquer coisa. Joe tem essa repressão porque está protegendo algo que não sabe muito bem se lhe foi tirado em uma idade tão precoce e que determinaria sua forma de navegar pela vida. Para mim, foi emocionante mergulhar em como é a tristeza.”