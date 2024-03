Lionel Messi paralisou a Califórnia: estes foram os famosos que compareceram para vê-lo jogar contra o Galaxy

Lionel Messi e o Inter de Miami visitaram a casa do Galaxy de Los Angeles, como parte da Jornada 2 da MLS.

O argentino continua sendo o principal atrativo do campeonato americano, por isso sua presença na Califórnia foi cercada de celebridades.

Lionel Messi causou loucura na Califórnia

Na verdade, no protocolo inicial do encontro, a estrela entrou em campo acompanhada do filho de Kim Kardashian e Kanye West.

A influenciadora exibiu o momento em suas redes sociais, pois postou um vídeo em que se vê Leo caminhando de mãos dadas com seu rebento.

Inclusive, o pequeno estava usando tênis projetados por seu pai, então o momento se tornou viral na web.

David Beckham não quis perder este jogo, por isso viajou com a delegação do Inter de Miami para visitar a que foi a sua casa no passado.

Vamos lembrar que o inglês fez parte do Galaxy de Los Angeles, sendo uma das primeiras contratações de impacto que a MLS conseguiu.

Além de David, Novak Djokovic, atual número um no ranking da ATP, também estava presente no estádio.

Várias celebridades nas arquibancadas

Mas as celebridades também compareceram para ver Leo, depois de serem vistas nas arquibancadas Halle Berry e Liv Tyler, assim como o ator Edward Norton.

Na verdade, também se juntaram a eles o rapper Anderson Park, o cantor Van Hunt e o DJ Alesso, que fez um show no intervalo do jogo.

Messi tem causado loucura na MLS, por isso já é comum ver celebridades nos diferentes estádios da MLS, pois ninguém quer perder os jogos do que foi nomeado o melhor jogador da história.