Lenda do rock poderá ser vista novamente no palco após 33 anos de sua morte

Após mais de 3 décadas a possibilidade de ver a lenda do rock Freddie Mercury novamente nos palcos parece estar cada vez mais alta. Morto aos 45 anos, em novembro de 1991, por conta de uma pneumonia brônquica decorrente da AIDS, a presença do vocalista nos palcos pode voltar a acontecer graças às tecnologias de hologramas.

A última apresentação do cantor em vida aconteceu no dia 18 de fevereiro de 1990, no Brit Awards ao lado de seus companheiros de banda Brian May, Roger Taylor e John Deacon.

Conforme publicado pelo Metro UK, as apresentações devem acontecer em formato semelhante aos shows do Voyage do ABBA, realizados em Londres de forma digital. A informação foi disponibilizada depois que a empresa responsável por gerenciar a marca registou o nome do cantor em 3D e realidade virtual.

Os documentos apresentam registro para “experiências imersivas de realidade virtual, aumentada e mista em 3D”, além de também englobar ambientes virtuais. Além disso, o documento também prevê a utilização da imagem em videogames

Ideia antiga

Segundo a publicação, apesar da ideia de recriar a presença de palco do cantor por meio de holograma ser antiga, ela também gerou polêmica entre artistas. O guitarrista Brian May, de 76, revelou ter considerado seriamente a ideia no passado.

“Conversamos, analisamos, muito seriamente, hologramas de Freddie e outras coisas”, no entanto a ideia foi deixada de lado visto que o Queen estava em turnê com Adam Lambert nos vocais.

“Adoramos ser vivos e perigosos, é isso, essa é a nossa ênfase. Agora, quando todos nós tivermos ido, sim, claro, faça uma coisa do ABBA sobre nós, mas enquanto estivermos aqui quero tocar ao vivo. Não quero ser um holograma, quero ser eu”, afirma May.

Apesar de nunca ter utilizado hologramas de Freddie nos shows, a banda já utilizou recursos de vídeo que permitiram um dueto entre o cantor e Adam Lambert nos palcos. “Não é um holograma, é apenas uma espécie de tecnologia da velha guarda da qual gostamos”, finaliza o guitarrista.

Leia também: Rock in Rio anuncia novas atrações para sua edição de 40 anos