Kanye West se irrita com repórter após uma pergunta sobre sua esposa, Bianca Censori

Durante o seu caminho para uma cerimônia, o famoso rapper Kanye West foi abordado por uma jornalista do TMZ. No entanto, a situação ficou tensa quando a repórter fez uma pergunta sobre sua esposa, Bianca Censori.

Num gesto violento, West arrancou o celular da mão da repórter antes que ela pudesse terminar sua pergunta. Esse incidente, capturado pelas câmeras do TMZ, chamou a atenção para a reação agressiva e possível dinâmica de controle dentro do relacionamento de West e Censori.

Casamento de West e Censori

De acordo com relatos do meio de comunicação americano, TMZ, o ex-marido de Kim Kardashian impôs uma restrição à sua esposa, proibindo-a de usar as redes sociais. Essa medida foi supostamente tomada para proteger Censori de comentários negativos.

No entanto, essa restrição também deixou Bianca "isolada" até certo ponto, privando-a da liberdade de compartilhar sua vida nas redes sociais.

Além da proibição das redes sociais, especula-se sobre a influência controladora que West exerce na vida de Bianca. Relatórios anteriores sugerem que o rapper controla aspectos da vida de Censori, incluindo sua forma de vestir, sua dieta e sua rotina de exercícios.

Amigos próximos têm expressado sua preocupação com o impacto negativo que essa situação poderia ter no bem-estar de Censori, o que indica uma dinâmica de poder e controle na relação.

Alguns usuários nas redes sociais argumentam que o rapper e designer impõe essas restrições à sua esposa para preservar o bem-estar emocional de ambos. No entanto, outros veem essas ações como limitantes e restritivas, que podem afetar a liberdade e a autonomia de Bianca para se expressar e ter uma voz própria.