“Fui maltratada”: Jennifer López revela informações ‘sombrias’ sobre seus ex-maridos

Qualquer pessoa que segue a carreira de Jennifer López não pode imaginar que a cantora sofreu situações “desrespeitosas” e de “maus-tratos” com aqueles com quem ela teve relacionamentos amorosos.

Marc Anthony, com quem teve os gêmeos Emme e Max Muñiz, Alex Rodríguez e Sean Combs, são alguns dos famosos com quem a atriz teve romances antes de se casar com Ben Affleck.

A Diva do Bronx decidiu abrir seu coração para compartilhar alguns detalhes desses momentos difíceis de sua vida no recém-lançado documentário 'The Greatest Love Story Never Told'.

No documentário, ela explica como fez seu filme musical ‘This Is Me... Now’, que foi lançado em 16 de fevereiro e destaca que na cena do vídeo correspondente à música ‘Rebound’, onde é atacada por seu parceiro fictício enquanto discutem, ela trouxe à tona lembranças de momentos muito tensos em seus relacionamentos passados.

”Sim, fui maltratada”

"Ser empurrada e controlada daquela maneira não é divertido", sentenciou JLo, referindo-se ao ocorrido na recriação do tenso momento, conforme relatado pela Univisión.

Ele esclareceu que nunca sofreu violência doméstica de nenhum de seus ex-parceiros, mas que passou por outras coisas "desrespeitosas".