Enquanto seu ex exibe sua nova namorada, Sofia Vergara responde com este vestido vermelho de “vingança”

No ano passado, Sofía Vergara e Joe Manganiello terminaram seu casamento de 8 anos de forma amigável.

Numa recente entrevista, a atriz confessou que a razão pela qual se divorciaram foi porque ele queria ser pai e ela não queria voltar a ser mãe.

Agora, apenas meses depois, o ator iniciou um novo relacionamento com a também atriz Caitlin O’Connor, que é 13 anos mais nova que ele.

E agora ele até a exibe nas redes sociais, além de comparecer a eventos com ela e posar juntos, deixando claro que já deixou Sofia Vergara no passado.

O ator compartilhou em sua conta do Instagram algumas fotos em que aparece com ela e outra em que ela aparece com sua cachorrinha Bubbles, que era a favorita da atriz de Modern Family.

A atriz apareceu com seu animal no instagram de Joe Instagram (@joemanganiello/Instagram)

Sofía Vergara teve a melhor “vingança”

Diante disso, Sofía Vergara não disse nada, mas teve a melhor “vingança” e o fez através de suas redes sociais.

A famosa exibiu sua escultural figura aos 51 anos em um espetacular vestido vermelho com decote em forma de coração e brilhos.

Esta peça luxuosa era sem alças, com estilo de corpete e decote em forma de coração, com brilhos da cintura para baixo e uma pequena cauda, marcando perfeitamente suas curvas.

"Uma rainha de vermelho", "para que Joe veja o que perdeu", "assim se responde meu amor, a outra não chega nem aos pés", "Sofía disse tudo sem dizer nada haha", "OMG esta mulher é uma deusa, que vestido tão divino", "a outra nunca a igualará", "que melhor vingança do que ser Sofía Vergara e ter este corpão haha", "o vestido vermelho da vingança haha amei", e "divino esse vestido e ela o leva espetacular", foram algumas das reações nas redes.

Além disso, Sofia também deu uma chance ao amor com o cirurgião Justin Saliman e eles foram vistos juntos em encontros e jantares românticos, demonstrando que ela está muito feliz e não se importa que seu ex já tenha um parceiro.