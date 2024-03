“Ele não pode nem vê-la”: a reação viral comentada do rei Felipe após o inesperado erro da rainha Letizia

Rei Felipe e Rainha Letizia O rei foi fotografado nas suas férias com uma mulher mais jovem que a rainha ( Carlos Alvarez /@casarealdeespana/Getty Images / Instagram)

Letizia Ortiz atraiu toda a atenção por um pequeno erro durante a recente visita do presidente do Paraguai, Santiago Peña, e da primeira-dama Leticia Ocampos, no Palácio da Zarzuela, deixando o rei Felipe VI surpreso.

A rainha Letizia protagoniza um escandaloso esquecimento do protocolo real no Palácio da Zarzuela

Apesar de ter sido um detalhe pequeno, o monarca espanhol percebeu esse erro de protocolo cometido pela rainha da Espanha ao sair para atender à imprensa, o que não passou despercebido e causou alguma confusão. No entanto, ele lidou com a situação de forma elegante e aquele momento será lembrado apenas como uma simples história.

Nesse sentido, quando os reis da Espanha, o presidente e sua esposa saíram para se mostrar às câmeras presentes, todos pararam nos primeiros degraus; no entanto, a rainha Letizia errou ao descer para o próximo degrau enquanto os outros haviam parado.

O momento foi capturado pelas câmeras dos meios de comunicação

Depois, a rainha ficou um pouco desconcertada ao ver que era a única que havia avançado. No entanto, ela rapidamente voltou para o mesmo degrau onde estava o rei Felipe e seus convidados.

"Os Reis oferecem um almoço no Palácio da Zarzuela em honra do presidente do Paraguai, Santiago Peña Palacios, e da primeira-dama, Leticia Ocampos, por ocasião de sua visita de trabalho à Espanha", publicou o perfil da Casa Real nas redes sociais.