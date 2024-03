Davi diz que não vai deixar barato ‘agressão de Wanessa Camargo: “Não sou otário”

O BBB Davi amanheceu neste sábado reclamando da atitude de Wanessa Camargo no quarto Fada durante a festa, alegando que foi agredido por ela enquanto dormia.

De acordo com as imagens gravadas no reality, Wanessa entrou no quarto com Yasmin dançando e aparentemente dá um tapa no pé de Davi, quando é alertada pela colega que quem estava dormindo ali era seu desafeto.

“Ela viu que eu estava deitado. São quatro camas naquele quarto, ela veio bater logo na minha cama? Além disso ser provocação, é falta de respeito. Eu estava dormindo, cara. Perdi até o sono”, reclamou.

Davi foi logo cedo ao confessionário fazer uma reclamação de agressão contra Wanessa. Aos colegas, ele disse que a produção vai analisar as imagens e garantiu que a ‘agressão’ não vai ficar de graça. “Aí quando você está no seu momento de paz, tem que acontecer. Tem que acontecer alguma coisa, tirar você do sério. Estou cheio de ódio aqui. (…) Não fica de graça não. Não sou otário”, afirmou.

Veja as imagens gravadas pelas câmeras:

Wanessa e Davi já vem se estranhando há algum tempo dentro do reality, a ponto da cantora confessar a suas amigas que Davi não merece ser o ganhador do BBB 24. “Ele não merece, história triste, história de miséria, de fome, todo mundo tem”, afirmou Wanessa Camargo.

A amiga Alana respondeu que não tem como eles saberem, de dentro do confinamento, quem merece e quem não merece levar o prêmio. “Pode o Brasil falar: ‘campeão, Davi’. Para mim, nunca vai ser campeão porque ele humilha, ele vem e provoca. O que ele fez comigo aquele dia, pra mim, é imperdoável”, disse a cantora.