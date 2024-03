Dado Dolabella diz que não vê motivos para expulsão de Wanessa Camargo: “Estou chocado, perplexo!”

Ainda tentando entender a eliminação da namorada, Wanessa Camargo, do reality BBB 24 na manhã deste sábado, Dado Dolabella fez uma postagem no seu canal no Instagram para falar sobre a decisão da direção do programa. “Não vejo motivos para a expulsão”, afirma.

Na madrugada deste sábado, durante a festa, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet entraram no quarto onde Davi dormia e ela deu um tapa em seu pé enquanto dançava. “É o Davi que tá dormindo aí, Wanessa”, alerta Yasmin. “Desculpa, Davi! Eu tô bem louca”, respondeu a cantora.

Mas Davi não desculpou e foi ao Confessionário pedir a cabeça da ‘sister’ por “agressão”. “Ela viu que eu estava deitado. São quatro camas naquele quarto, ela veio bater logo na minha cama? Além disso ser provocação, é falta de respeito. Eu estava dormindo, cara. Perdi até o sono”, reclamou.

Davi confessou que estava ‘cheio de ódio’. “Aí quando você está no seu momento de paz, tem que acontecer. Tem que acontecer alguma coisa, tirar você do sério. Estou cheio de ódio aqui. (…) Não fica de graça não. Não sou otário”, afirmou.

Já Dado Dolabella disse que não esperava que a namorada fosse sair assim do programa, “mas se isso aconteceu foi o melhor pra ela”, disse. Dado disse que estava viajando para o Rio de Janeiro para apoiar a namorada neste momento difícil.