Casamento à vista? Taylor Swift apontou para Travis Kelce durante um concerto em Sydney e exclamou: “Esse é o meu homem!”

Taylor Swift Getty images / Kevin Mazur (Kevin Mazur/Getty Images for TAS Rights Mana)

Taylor Swift se apresentou recentemente em Sydney, Austrália, e durante uma de suas músicas, apontou para seu namorado Travis Kelce e disse que esse era o seu homem, enquanto ele sorria satisfeito.

O jogador do time de futebol americano Kansas City Chiefs estava em um dos camarotes VIP, e quando a cantora interpretou a música “Willow”, ao cantar a parte: “Esse é o meu homem”, ela o apontou.

Mas não foi a única menção que Taylor Swift fez de seu namorado Travis Kelce neste concerto, pois ao cantar a letra de "Long Live", ela o apontou novamente na parte: "quando recebemos nossos troféus", que muitos fãs afirmam ter sido uma espécie de homenagem por sua recente vitória no Super Bowl deste ano com sua equipe.

Poderiam se casar em breve?

Taylor Swift e Travis Kelce têm sido vistos muito apaixonados e, desde a vitória do Kansas City Chiefs no Super Bowl deste ano, tem-se especulado que o casal poderia chegar ao altar em breve.

A cantora viajou muitas horas do Japão para poder assistir ao campeonato do seu namorado, enquanto ele viajou para várias partes do mundo para acompanhá-la e assistir aos seus concertos.

Travis Kelce chegou um dia antes de Taylor Swift oferecer seu concerto em Sydney, para poder passar tempo com ela. Foram vistos visitando o zoológico da cidade, de mãos dadas.

O casal ficou hospedado na suíte presidencial do hotel cinco estrelas, Crown Sydney, que tem um custo de US$25 mil dólares por noite.