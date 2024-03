Cardi B, Grupo Frontera e Tiësto: Shakira revelou a lista de colaborações de seu novo álbum

Shakira, vencedora do Grammy e Latin Grammy, lançará seu muito aguardado 12º álbum de estúdio ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ em 22 de março. Nesta quinta-feira, ela revelou a lista de músicas e colaboradores para o álbum, que conta com 16 faixas, 8 novas e um remix, e 7 singles previamente lançados.

Dos já conhecidos estão ‘Music Sessions Vol. 53′ com Bizarrap, ‘TQG’ com Karol G, ‘Te Felicito’ com Rauw Alejandro, ‘Copa Vacía’ com Manuel Turizo e mais. As novas músicas incluem colaborações com Cardi B, Grupo Frontera e Tiësto.

Lista de músicas do novo álbum de Shakira:

1. Puntería x Cardi B

2. La Fuerte x Bizarrap

3. Tiempo Sin Verte

4. Cohete x Rauw Alejandro

5. (Entre Paréntesis) x Grupo Frontera

6. Cómo Dónde y Cuándo

7. Nassau

8. Última

9. Te Felicito x Rauw Alejandro

10. Monotonía x Ozuna

11. Bzrp Music Sessions, Vol. 53

12. TQG x Karol G

13. Acróstico x Milan + Sasha

14. Copa Vacía x Manuel Turizo

15. El Jefe x Fuerza Regida

16. Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Remix Tiësto)

17. Puntería (Versión vinilo)