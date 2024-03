Assim seria Dragon Ball se o ilustrador da obra tivesse sido Takeshi Obata, criador de Death Note

As aventuras de Dragon Ball parecem um pouco diferentes quando são ilustradas pelo talentoso mangaka japonês, Takeshi Obata, designer da famosa série Death Note.

A capa número 32 do mangá foi recriada por Takeshi Obata, em homenagem aos 40 anos da primeira publicação de Dragon Ball no mangá.

Os 40 anos de Dragon Ball serão comemorados em 2024. A primeira publicação do mangá foi em novembro de 1984, embora só tenha ganhado popularidade um ano depois. Por isso, dezenas de ilustradores de séries atuais reconhecidas prestam homenagem a Akira Toriyama, numa iniciativa da revista Shueisha e Shonen Jump.

A homenagem é que cada um desses ilustradores realizará o design de uma capa de uma das muitas edições de Dragon Ball, mas com seu estilo. A iniciativa começou a ser publicada há alguns anos. Já vimos designs dos criadores de Demon Slayer, Dragon Quest: The Adventure Of Dai, Naruto e Jujutsu Kaisen, entre outros.

No final de janeiro deste ano, foi anunciada a colaboração de Takeshi com as pessoas de Dragon Ball. E apenas um mês depois, no final de fevereiro, surge este incrível trabalho do designer de Death Note.

Dragon Ball por Takeshi Obata Death Note

Death Note é uma série de mangá escrita por Tsugumi Ōba e ilustrada por Takeshi Obata, e sua adaptação para anime foi dirigida por Tetsurō Araki. Além disso, possui vários filmes e jogos de vídeo.

A história gira em torno de Light Yagami, um estudante do ensino médio que encontra um caderno sobrenatural chamado "Death Note". O caderno pertence a um shinigami chamado Ryuk, que o abandonou no mundo humano porque está entediado.

Light decide usar o Death Note para acabar com os criminosos e criar um mundo perfeito. No entanto, suas ações chamam a atenção da polícia, que envia L, um detetive misterioso, para investigar os assassinatos.