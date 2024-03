Séries coreanas que estão fazendo sucesso na Netflix e são perfeitas para começar março

O universo dos dramas coreanos é fascinante e cativante. A indústria do entretenimento da Coreia do Sul teve um crescimento significativo, expandindo-se globalmente, entre o fenômeno do Kpop, filmes premiados como Parasite e Minari, bem como séries de televisão aguardadas por todos em plataformas como Netflix.

O termo ‘drama coreano’, ou Kdrama, abrange uma ampla gama de séries de televisão de ficção produzidas na Coreia do Sul, que abordam diversos temas e gêneros, desde comédia e romance até ficção científica e terror. A chave por trás do fascínio que provocam está em apresentar premissas pouco convencionais que convidam a descobrir novas perspectivas.

Agora que março está começando, é a oportunidade perfeita para mergulhar no mundo dos k-dramas e estas opções são perfeitas.

As melhores séries coreanas para assistir em março

Médicos em Colapso: Minissérie

k-drama Estas são as melhores séries coreanas que você encontrará na plataforma (Netflix)

Um dos k-dramas que atualmente está no topo do Top 10 da Netflix na Coreia do Sul. A história foca nas experiências de quatro jovens médicos e sua jornada de redescoberta pessoal e profissional em meio a desafios em suas vidas profissionais e pessoais. Park Hyung-Sik interpreta Yeo Jung-Woo, um renomado cirurgião plástico que enfrenta dificuldades significativas em seu caminho.

Reino da Conquista: Minissérie

Series Essas produções na plataforma vão te fisgar (Netflix)

Um drama coreano de época fictício que combina romance e estratégia política. Dirigido por Jo Nam-Kook e escrito por Kim Sun-Deok, a trama segue a vida do Rei Lee In (interpretado por Cho Jung-Seok), envolvido em conflitos reais e políticos, e Kang Hee-Soo (interpretado por Shin Se-Kyung), que se torna espiã em busca de vingança. A série tem estado no top 10 da plataforma desde sua estreia, então é garantido que vai te prender.

Romance is a bonus book

K-drama Estas são as melhores séries coreanas que você encontrará na plataforma (Netflix)

Um dos k-dramas favoritos no Netflix que se centra na vida de pessoas que trabalham em uma editora. A trama segue a história de Kang Dan-i, interpretada por Lee Na-young, uma mulher que costumava ser bem-sucedida na indústria publicitária, mas enfrenta dificuldades depois de tirar um tempo para criar sua filha. Kang Dan-i está desempregada e lutando para encontrar emprego devido ao longo hiato em sua carreira.

A oportunidade surge quando Kang Dan-i começa a trabalhar na editora onde seu amigo Cha Eun-ho, interpretado por Lee Jong-suk, é o editor-chefe. Embora Cha Eun-ho tenha sentimentos por Kang Dan-i há muito tempo, ela vê a relação deles apenas como amizade. A série explora suas vidas pessoais e profissionais, bem como seus relacionamentos com outros colegas na editora.

Meu Demônio Favorito

Serie AK Drama que já se tornou o favorito de muitos (Netflix)

Kim Yoo-jung, Song Kang, Lee Sang-yi e Kim Hae-sook lideram o elenco do irresistivelmente divertido drama coreano ‘Meu Demônio Favorito’. Este envolvente drama, que combina de forma deliciosa a angústia do melodrama com elementos sobrenaturais encantadores, narra o apaixonante romance entre uma herdeira viciada em trabalho (Yoo-jung) e um demônio de 200 anos (Kang) determinado a explorar as complexidades da condição humana.

Com uma trama cheia de tensão e romance, ‘Meu Demônio Favorito’ se apresenta mais como uma história romântica contemporânea do que como um drama sobrenatural, embora os elementos demoníacos adicionem uma camada fascinante de profundidade à narrativa. Em um mercado saturado, especialmente no universo dos K-dramas, a série se destaca graças a uma premissa encantadora que não requer complicações excessivas, e brilha graças à química inegável entre seus protagonistas, Kang e Yoo-jung. -Yael Tygiel

Uma Dose Diária de Sol

Serie Um k-drama que muitos aguardam na plataforma (Netflix)

A série é baseada em um webtoon de Lee Jae-gyu e gira em torno das experiências de Da-eun (Park), uma enfermeira psiquiátrica que enfrenta todo tipo de pacientes no hospital.

"Um drama curativo sobre os vários tipos de incidentes que ocorrem em um pavilhão psiquiátrico. Baseado nas experiências reais de uma enfermeira psiquiátrica, o drama girará em torno da história da enfermeira Jung Da Eun", diz a sinopse oficial da Netflix.

Park Bo Young interpreta Jung Da Eun e será o segundo K-drama original da Netflix da atriz após Abyss. A atriz é extremamente popular graças aos seus papéis anteriores nos adorados K-dramas Oh My Ghost, Strong Girl Do Bong Soon e Doom at Your Service.