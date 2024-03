Rock in Rio anuncia novas atrações para sua edição de 40 anos

Travis Scott é uma das atrações do Rock in Rio (Reprodução / Instagram)

Os anúncios para o Rock in Rio 2024 estão a todo vapor! Na tarde da última quinta-feira, dia 29 de fevereiro, a organização do evento anunciou o mais novo headliner do evento.

Conforme publicado pela Quem, a nova atração confirmada pelo festival foi o rapper Travis Scott, que vem ao Brasil para ser o headliner do Rock in Rio 2024 logo no primeiro dia de apresentações.

Considerado um dos maiores nomes do rap mundial, Travis Scott també é conhecido por ser o ex-marido de Kylie Jenner e produtor de artistas como Kanye West e Rihanna.

Além do rapper, Matuê deve abrir as apresentações do dia 13 de setembro em um show com participação especial de Teto e WIU. Conhecido na cena do trap nacional, Matuê traz sua apresentação junto ao rapper baiano Teto e a um dos destaques da nova geração do trap nacional, WIU. Os três já trabalharam juntos em algumas faixas de sucesso que, certamente, deverão integrar o setlist da apresentação.

Dia 14 de setembro também tem novas atrações confirmadas

Também foram confirmados como atrações do festival a banda OneRepublic e cantora Zara Larsson, que entraram para a programação do Palco Mundo do dia 14 de setembro.

A banda americana OneRepublic retorna ao Rock in Rio após se apresentar pela primeira vez na edição comemorativa de 30 anos do festival. Ao todo, eles possuem cinco álbuns de estúdio e recentemente emplacaram o sucesso ‘I Ain’t Worried’, parte da trilha sonora de Top Gun: Maverick.

Por sua vez, a cantora sueca Zara Larsson esteve no Brasil pela última vez há 6 anos e agora retorna para participar da edição comemorativa do festival.

Nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro o Rock in Rio realizará a comemoração de 40 anos da primeira edição do festival. Os ingressos na modalidade Rock in Rio Card esgotaram apenas algumas horas após o início das vendas, mas uma nova venda de ingressos para a edição será realizada no dia 11 de abril.

