Renascer: José Inocêncio e Damião se conhecem nesta sexta-feira (01)

Em Renascer, José Inocêncio (Marcos Palmeira), em suas andanças pelas roças de cacau, se depara com Damião (Xamã), que surge sorrateiro e assusta o dono da fazenda. Assim será o primeiro encontro do matador com o protagonista da novela da Globo.

Em cenas previstas para irem ao ar no capítulo desta sexta-feira (01), ao se deparar com Zé Inocêncio, Damião adota uma postura de homem humilde, mas o fazendeiro desconfia do rapaz e joga perguntas para assuntar as intenções do forasteiro.

Renascer: José Inocêncio encontra Damião andando pela roça Fábio Rocha/Globo (Fábio Rocha/Globo)

Apesar do pouco tempo de prosa é o suficiente para Zé Inocêncio ter a certeza da missão de Damião. Mais uma vez ele tem razão. Ao ir embora, Damião pensa em como vai colocar seu plano em prática enquanto afia seu facão. Ele tem a encomenda de matar o pai de João Pedro (Juan Paiva) sem deixar rastros.

Diante de sua desconfiança, José Inocêncio sonda Norberto (Matheus Nachtergaele) novamente em busca de informação. Na sequência, já na fazenda, pressente o perigo de novo. Recordando as tocaias do passado, Zé Inocêncio escuta um estampido de tiro e cai do cavalo.

Renascer: Damião foi contratado para matar José Inocêncio Fábio Rocha/Globo (Fábio Rocha/Globo)

