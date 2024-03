Renascer: Globo revela quando Teca descobre que Buba é uma mulher transexual

Será na próxima sexta-feira (08), Dia Internacional da Mulher, que Buba (Gabriela Medeiros) assume para Teca (Lívia Silva) que é uma mulher transexual. Segundo o resumo de Renascer, divulgado pela Globo, a conversa entre as duas será longa e muito emocionante.

Ainda não sabemos qual será a reação de Teca ao ouvir da personagem de Gabriela Medeiros que ela é uma mulher trans, mas Buba garante para sua nova amiga que dará todo apoio para ela e a criança.

Vale lembrar que em 1993, quando foi ao ar a versão original da novela Renascer, Buba, que foi interpretada por Maria Luísa Mendonça, criou uma grande polêmica ao revelar ser intersexual, ou seja, tinha nascido com ambos os sexos, o que antigamente era conhecido como hermafroditismo.

Renascer: Buba garante que dará todo apoio para Teca e seu filho Reprodução/Globo (Reprodução/Globo)

Naquela época, Buba chamou a atenção de todo o Brasil, seja pela história ou por piadas inadequadas. Mas, a personagem chegou a ser chamada de “mania nacional” pela Revista da TV, publicada pelo O Globo.

Segundo a atriz que viveu a personagem na primeira versão de Renascer, no início foi difícil lidar com as críticas: “Fiquei apavorada, mas agora brinco também. Todo mundo que se aproxima de mim é sempre muito carinhoso. Não fazem perguntas constrangedoras nem dizem nada jocoso”, contou Maria durante uma entrevista.

Outros spoilers do capítulo

Ainda no capítulo de Renascer, João Bento (Marcello Melo Jr.) acusa Mariana (Theresa Fonseca) de querer se vingar de sua família e Deocleciano (Jackson Antunes) insinua que Zinha (Samantha Jones) está com ciúmes de João Pedro (Juan Paiva).

Fora da fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira), Egídio (Vladimir Brichta) não entende por que Tião (Irandhir Santos) teima em ficar com uma galinha preta debaixo do braço, sem saber que faz parte da história que Inocêncio inventou para o marido de Joana possuir um diabinho.

Renascer: Joana descobre que Egídio rouba suas roupas do varal para realizar fetiche (Estevam Avellar/Globo)

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

