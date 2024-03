Paredão BBB 24: Davi combina voto para eliminar Wanessa e web reage contra ele

Pensando no próximo paredão do BBB 24, Davi resolveu falar sobre uma combinação de votos contra Wanessa, que pode ser a próxima eliminada do reality show da Globo, mas a web reagiu contra ele.

Algumas pessoas chamaram o motorista de aplicativo de hipócrita, já que ele afirmou algumas vezes que não iria combinar votos durante o tempo que permanecesse no BBB.

Para muitos fãs do Big Brother Brasil, a conversa de Davi para levar Wanessa ao paredão com, pelo menos, sete votos foi vista como algo desnecessário. Uma pessoa comentou que segundo o brother “combinar voto era jogo sujo”.

Um outro disse que Davi estava querendo manipular os aliados: “E lá vai ele, o Davi, querendo manipular outros para irem na Wanessa. Depois quando o mesmo grupo for à usar isso contra ele, vai querer se vitimizar”.

Entenda mais essa polêmica

Wanessa está na mira de Davi para o próximo paredão. Depois da prova do líder, o brother conversou sobre o jogo com aliados no quarto fada e defendeu que a cantora deveria ser o alvo do grupo porque, segundo o motorista de aplicativo, Bin Laden e Giovanna poderiam votar também na sister.

“Assim, eles se separaram, eles estão solteiros. Não estão mais no namorinho, mas estão se protegendo. Então, pode vir esses dois votos de novo e pode ser que esses dois votos deles nos ajude”, comentou o baiano.

Em seguida, ele disse que se todos mirarem na Wanessa para o próximo paredão, a famosa vai parar na berlinda do BBB 24 com sete votos.

Agora, é esperar o próximo domingo (03), quando mais um paredão do BBB 24 será formado. Nesta semana, tem big fone, anjo e votação da casa e do líder da semana, que já tem alguns participantes na sua mira.

