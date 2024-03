Paralisia de Bell: Fernanda Gentil mostra procedimento realizado para conter paralisia facial

Diagnosticada com Paralisia de Bell recentemente, Fernanda Gentil mostrou nos stories do Instagram como está sendo o tratamento contra a paralisia facial.

A ex-repórter da Globo explicou que, após o diagnóstico, fez o uso de corticoide para conter a doença, e agora precisa realizar fisioterapia facial.

“Agora preciso continuar com a fisioterapia com muita disciplina três vezes na semana para não ficar com nenhuma sequela”, explica a jornalista, que realiza sessões de mais de uma hora.

Gentil comenta que o procedimento é doloroso em determinadas áreas, mas é necessário para ‘soltar’ os nervos do rosto.

“Ela vai soltando nervo por nervo no rosto, já que a paralisia acontece por causa da inflamação desses nervos”.

Diagnóstico

Fernanda Gentil percebeu os primeiros sintomas em um reencontro com o filho caçula, Gabriel, após a criança viajar com o pai.

“Quando ele chegou, eu obviamente agarrei ele, abracei, beijei, espremi, e senti que fiquei com a boca meio dormente. Passou aquela euforia toda, esqueci, distrai”, explica.

Contudo, no dia seguinte, Gentil começou a sentir os sintomas se intensificarem durante reuniões de trabalho. “Comecei a mandar vários beijos e não saia, a boca não firmava, sabe?”

Ela então resolveu realizar exercícios faciais no banheiro, contudo percebeu que uma parte do rosto estava paralisada.

A jornalista realizou uma chamada de vídeo e exercícios com um médico via telemedicina. A principio, questões neurológicas foram descartadas, e Fernanda foi ao hospital realizar exames.

O diagnóstico de Paralisia de Bell foi confirmado por um médico. A condição causa uma paralisia parcial do rosto. “Não tem uma origem certa do que pode causar, tem várias opções. Estresse pode ser uma delas, mas também é uma possibilidade o vírus da herpes, que eu tenho”, explica.

