Paraíso Tropical: Gustavo abandona sua noiva antes do casamento; relembre

Em Paraíso Tropical, Gustavo (Marco Ricca) não está certo sobre seu casamento com Gilda (Luli Miller), mas, sem coragem para cancelá-lo, acaba depositando suas esperanças em Dinorá (Isabela Garcia). Confira abaixo tudo que acontece no momento em que ele decide abandonar a noiva no altar!

Tudo começa quando o homem, sabendo muito bem como é sua ex-mulher, acredita que ela pode fazer algo para impedir o casamento. Depois de uma longa conversa, Dinorá diz que tem uma boa ideia para tirar o padre da igreja antes que o casal diga “sim”.

Segundo a personagem de Isabela Garcia em Paraíso Tropical, ela avisará que uma senhora doente está nos últimos minutos de vida para acabar com o casamento de Gustavo e Gilda. Mas, Dinorá muda de ideia ao ouvir os conselhos de Sérgio Otávio (Marcelo Valle).

Paraíso Tropical: Gustavo (Marco Ricca) pede desculpas a Gilda (Luli Miller) e sai correndo da igreja Leo Lemos/Globo (Leo Lemos/Globo)

Na cena da novela de 2007, o motorista afirma que ela passou dos limites para conseguir o que quer. Tocada com as palavras do amigo, que a aconselha a desistir de Gustavo, ela comparece à cerimônia sem nenhuma intenção de impedi-la.

Na igreja, Gustavo vê que a ex-mulher permanece estática e se apavora com a proximidade do casamento. Ele pede desculpas a Gilda e sai correndo da igreja, deixando-a no altar.

Paraíso Tropical: Igreja vira palco de uma grande briga (Leo Lemos/Globo)

No fim, a noiva de Paraíso Tropical fica furiosa e acusa Dinorá de acabar com o seu casamento. A cena da novela termina com uma grande confusão, com muita gritaria e burburinho.

Escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, a novela Paraíso Tropical foi exibida originalmente em 2007, no horário nobre da TV Globo. Substituindo Páginas da Vida, sua versão original contou com 179 capítulos.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

