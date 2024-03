Onde está Kate? As ‘irregularidades’ da coroa sobre a saúde de Kate Middleton

Foto de Dan Kitwood/Getty Images LONDRES, INGLATERRA - 19 DE MAIO: Príncipe William, Duque de Cambridge e Catherine, Duquesa de Cambridge chegam para a apresentação do filme real 'Top Gun: Maverick' no Odeon Leicester Square (Dan Kitwood/Getty Images)

Embora a realeza britânica tenha emitido um novo comunicado tentando acalmar as águas em torno da situação de saúde enfrentada por Kate Middleton, após passar por uma cirurgia abdominal, seguidores da casa real britânica continuam pedindo para saber o que aconteceu com a princesa de Gales.

A ausência de Kate desde o final de dezembro de 2023 levantou várias teorias conspiratórias nas redes sociais sobre o que realmente teria acontecido com a monarca, devido ao sigilo com que seu marido, o príncipe William, tem lidado com a situação.

A campanha ‘Onde está Kate?’ tem sido uma das iniciativas que os internautas têm lançado nas redes sociais, exigindo saber o paradeiro da princesa, pois afirmam que houve várias irregularidades no Palácio em relação ao que está acontecendo.

As irregularidades em que a monarquia teria caído sobre a saúde de Kate Middleton

São muitos os rumores que surgiram sobre a verdadeira condição de saúde de Kate Middleton, que vão desde ter feito uma histerectomia, cirurgia estética, doação de um rim para o rei Charles III e até um distúrbio mental causado pela suposta infidelidade do príncipe William com Rose Hanbury.

E é que vários eventos ocorreram na monarquia britânica desde a última aparição pública de Middleton, que foi em 25 de dezembro durante a caminhada anual de Natal da família real até a igreja em Sandringham.

Mais tarde, em 28 de dezembro, foi anunciado que a futura rainha da Inglaterra havia sido hospitalizada, mas só em 17 de janeiro foi anunciado que Kate havia passado por uma cirurgia abdominal planejada, no entanto, mencionaram que seus compromissos foram adiados porque ela foi hospitalizada por pelo menos 14 dias.

Não será até o final de março que se espera que Kate retorne às suas atividades reais. Embora sua situação tenha sido tratada com bastante sigilo, o mesmo não aconteceu com o rei Charles, de quem se soube em 17 de janeiro que ele passaria por uma cirurgia abdominal, o que surpreendeu por anunciar a notícia nos mesmos tempos, mas com uma semana de antecedência.

No dia 18 de janeiro, vemos como William visita sua esposa no hospital e também menciona que suspendeu seus compromissos para dedicar tempo a ela, o que acende alarmes no Reino Unido.

No dia 29 de janeiro, o rei Charles é visto retornando ao Palácio em perfeitas condições, mas em 5 de fevereiro a notícia de que ele está com câncer é divulgada, gerando grande comoção. Em meio a todos esses acontecimentos e anúncios, o segredo sobre a situação da esposa de William continua sendo mantido.

Até o rei fez algumas aparições, como lendo as cartas que seus seguidores lhe enviaram, mas não há rastros de Kate.

As notícias para a realeza pioraram nas últimas semanas, após a descoberta de que o câncer retornou na duquesa de York, Sarah Ferguson, a morte de Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Windsor (filha do príncipe Michael de Kent, primo da rainha Elizabeth), em circunstâncias ainda desconhecidas, e a ausência de William na cerimônia em homenagem ao falecido rei Constantino da Grécia.

“O Palácio de Kensington deixou claro em janeiro os prazos de recuperação da princesa e só forneceremos atualizações significativas. Esta diretriz permanece”, disseram recentemente ao meio de comunicação americano ‘Page Six’ em exclusividade.