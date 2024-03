Mulheres de Areia: 3 bombas esquentam o capítulo desta sexta-feira (01)

A novela Mulheres de Areia está chegando ao fim nas tardes da Globo e, com as emoções à flor da pele, essas 3 bombas esquentam o capítulo desta sexta-feira (01). Confira abaixo!

A fuga de Donato

Mulheres de Areia: Donato confessa crime, mas suborno pode tirá-lo da cadeia (Divulgação/Globo)

No capítulo desta sexta-feira (01), Donato (Paulo Goulart) e Bastião (Dary Reis) aparecem em uma ilha, depois de conseguirem fugir da prisão. Já na cidade, o delegado de Mulheres de Areia sai à procura do vilão da novela.

O sumiço de Ruth

Ruth (Glória Pires) também “está sumida” e, em cenas futuras, Marcos (Guilherme Fontes) pergunta a Arlete (Thaís de Campos) por que Ruth está chateada com ele, mas ela não diz nada.

Mulheres de Areia: Ruth foge para São Paulo, mas Marcos descobre Reprodução/Globo (Reprodução/Globo)

Enquanto isso, Arlete e Ruth aparecem para o público passeando em São Paulo. Quem revela para o protagonista onde sua amada está é Sam­paio (Adriano Reys).

Ao descobrir onde Ruth está, Marcos vai atrás dela, mas a gêmea tenta fugir ao ver o ricaço. No entanto, ele a segura pelo braço.

Os delírios de Virgílio

O personagem de Raul Cortez continua delirando e, no capítulo desta sexta-feira (01) da novela Mulheres de Areia, o espantalho aparece na sala da prefeitura e Virgílio chama os seguranças, que, ao chegarem lá, não encontram ninguém.

Virgílio, pai do protagonista de Mulheres de Areia, tem nova crise e faz apelo comovente (Reprodução/Globo)

O pai de Marcos também vai à casa de Breno (Daniel Dantas) e o acusa de estar se vestindo de espantalho.

Reprisada pela pela terceira vez na TV Globo, Mulheres de Areia estreou no Vale a Pena Ver de Novo no dia 26 de junho de 2023, substituindo Chocolate com Pimenta, e deve acabar no começo de abril de 2024. Até o momento, não foi divulgado qual novela deve substituir a clássica briga entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da TV Globo.

