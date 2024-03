Morre o ator Richard Lewis, conhecido pelo seu trabalho em ‘Segura a Onda’

O mundo do entretenimento chora a perda de um de seus talentos mais queridos, o ator e comediante Richard Lewis, que faleceu aos 76 anos em sua casa em Los Angeles. Reconhecido por seu estilo humorístico inimitável e seu papel na aclamada série da HBO ‘Segura a Onda’, Lewis deixou uma marca indelével na comédia e no cinema.

A sua partida, atribuída a um ataque cardíaco, deixa um vazio na indústria e nos corações daqueles que o conheceram e admiraram. Lewis, que revelou a sua batalha contra a doença de Parkinson relativamente recentemente, enfrentou os seus desafios com coragem e humor, inspirando muitos com a sua atitude positiva e dedicação à sua arte.

Richard Lewis deixa um vazio no mundo da comédia

Desde os seus primeiros tempos em clubes de comédia até às suas aparições em programas icónicos como ‘The Tonight Show with Johnny Carson’ e ‘Late Show with David Letterman’, Lewis cativou audiências com o seu humor ácido e autodepreciativo. A sua colaboração com Larry David em ‘Segura a Onda’ valeu-lhe reconhecimento mundial, tornando-o um pilar da comédia televisiva.

Além de seu trabalho na televisão, Lewis brilhou na tela grande, destacando-se em filmes como ‘Robin Hood: Homens de Meias-Calças’ e ‘Adeus Las Vegas’. Sua versatilidade como ator permitiu-lhe explorar uma variedade de papéis, deixando uma marca indelével em cada interpretação e sendo um dos comediantes mais aclamados das últimas décadas.

Fora dos palcos, Lewis era um defensor apaixonado da sobriedade e da saúde mental, compartilhando abertamente sua própria batalha contra a adição e a depressão. Sua franqueza e comprometimento com a recuperação inspiraram muitos a buscar ajuda e apoio em tempos difíceis.

Um dos grandes da comédia americana diz adeus

As demonstrações de afeto e reconhecimento a Lewis inundaram as redes sociais, com colegas e admiradores lembrando de seu humor contagiante e generosidade. Jamie Lee Curtis, sua companheira em ‘Anything but Love’, o descreveu como um amigo e colega excepcional, destacando seu impacto duradouro na indústria do entretenimento.

Larry David, seu colega de elenco em ‘Segura a Onda’, expressou sua dor pela perda de Lewis, lembrando os momentos compartilhados e a profunda amizade que os unia. A HBO, a rede que transmitia a série, lamentou a partida de um talento incomparável e estendeu suas condolências à família e aos fãs de Lewis.