Modelo holandesa revela que Leonardo DiCaprio utiliza fones de ouvido durante o sexo; entenda hábito estranho

Hieke Konings, uma modelo holandesa de 22 anos, revelou um hábito incomum de Leonardo DiCaprio na cama.

Em entrevista à revista Playboy da Holanda, a jovem disse que teve um breve affair com a celebridade de 49 anos após se encontrarem em uma balada de Los Angeles.

“Eu estava em uma boate secreta de Los Angeles, daquelas que você só entra com convite”, explica a holandesa. “Eu vi ele lá sentado, com um capuz preto e um boné preto e fizemos contato visual”, continuou.

Hieke aproveitou o momento para brincar com o fato de DiCaprio se relacionar apenas com mulheres com menos de 25 anos. “Assumo a culpa”, teria dito o astro de Hollywood.

Hábito diferente

Além de avaliar o beijo de DiCaprio, Konings disse como é o hábito dele na hora do sexo.

Segundo ela, o ator gosta de utilizar fone de ouvidos na cama para não escutar suas parceiras. Já o beijo a modelo classificou como ‘ok’.

LEIA TAMBÉM: Rock in Rio anuncia novas atrações para sua edição de 40 anos

“Foi ok, mas definitivamente não foi o melhor que já tive”.

Em determinado momento, a modelo foi convidada para ir até a casa do artista, mas ela recusou.

“Ele ficou chocado. É claro, ele não está acostumado [a recusas do tipo]. Quando eu disse que não o conhecia o suficiente, ele foi muito educado. Respeito isso. Então ele foi atrás de outra garota e a levou para casa”.

Sobre o hábito diferente na hora do sexo, Konings conta que foi revelado por uma amiga.

“Uma amiga disse que ele usou fones de ouvido durante o sexo porque não queria escutá-la. Outra me disse que ele chegou a colocar um travesseiro no rosto dela. Não, o Leo é muito estranho e muito velho”.

LEIA MAIS:

⋅ Paralisia de Bell: Fernanda Gentil mostra procedimento realizado para conter paralisia facial

⋅ VÍDEO: macabro altar com a foto de um policial foi encontrado por militares após uma operação de busca no Equador

⋅ Dívida milionária ameaça Príncipe Harry após derrota judicial