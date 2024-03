Meu Deus! Um rato caiu no palco de Viña del Mar durante um show

Um rato caiu no palco durante um show do festival Viña del Mar X (Captura)

Um fato incomum e sem precedentes ocorreu durante a primeira noite do Festival de Viña del Mar 2024, enquanto o colombiano Manuel Turizo se apresentava. Tratava-se de um rato, que roubou todo o protagonismo quando ele mal começava a cantar.

O evento ocorreu na Quinta de Vergara, em Viña del Mar, Chile, como todos os anos, e quando o artista estava no palco há apenas alguns minutos e cantando "La Nota", inesperadamente o roedor caiu do teto no palco.

O momento foi registrado em uma gravação, onde é capturado o animal caindo e correndo rapidamente no meio do palco. O vídeo se tornou viral nas redes sociais. O pequeno animal foi lançado por um dos tubos que lançam confetes.