Famoso cantor é a reencarnação de Lady Di?

Jungkook do BTS tornou-se um dos cantores mais vistos e procurados em toda a internet. O membro do gigante fenômeno K-Pop foi considerado um prodígio antes de sua estreia, por isso é chamado de ‘Golden Maknae’. Isso pode ser devido ao fato de que ele é a reencarnação da princesa Diana, como revelam seus fãs.

A teoria da conspiração envolvendo Jungkook e Lady Diana

As diferentes teorias sempre cercaram o BTS, já que suas músicas e vídeos têm claras referências literárias ou uma história que se conecta entre si, pois no K-Pop, os artistas criam vários conceitos dentro de seu universo musical para torná-lo mais interessante.

Jungkook de BTS Twitter / Instagram

No entanto, esta teoria da conspiração ganhou força nas redes sociais, pois não está muito longe da realidade. Embora a princesa Diana tenha falecido em 1997, existem elementos que a conectam a Jungkook e que fizeram o ARMY acreditar que ela reencarnou no cantor.

Lady Di Princesa Diana (Getty Images : Hulton Archiv / Patrick Riviere/Getty Images)

A teoria da conspiração teve origem graças a um tweet de uma fã do BTS, que decidiu comparar as datas de morte e nascimento de Lady Diana e Jungkook. A jovem da realeza faleceu em 31 de agosto de 1997, e apenas um dia depois, em 1 de setembro, nasceu o Golden Maknae, aparentemente com apenas 7 horas de diferença entre cada evento.

O número sete tem sido considerado como um dos números nesta estranha coincidência. Outros seguidores apontaram que ambos têm o mesmo estilo de se vestir e compararam fotos de Jungkook e Diana de Gales para provar que ele realmente é a sua reencarnação.

No entanto, outra evidência pode ser a estranha fobia que o cantor tem por micro-ondas e, aparentemente, isso se deve ao fato de, no passado, a jovem princesa ter sofrido um acidente ao cozinhar no palácio.