Este filme está sendo odiado por seu trama erótico e de suspense, mas é o mais assistido na Netflix

A Netflix surpreende toda semana com os filmes que aparecem no Top 10 Global e é que enquanto alguns têm um lugar merecido, outros chegam a estar por razões que têm a ver com a nostalgia e até mesmo a mera curiosidade dos fãs.

Este último parece ser o caso de Mea Culpa, um filme que foi recentemente adicionado e, apesar de ter críticas muito ruins, está fazendo sucesso. Atualmente, tem uma classificação de 21% no Rotten Tomatoes.

O filme de Tyler Perry na Netflix gerou grande agitação nas redes sociais e se posicionou no topo da lista desde sua estreia em 23 de fevereiro. É um thriller erótico estrelado por Kelly Rowland, que interpreta Mea, uma advogada defensora presa em uma rede de dilemas pessoais e profissionais. Ao seu lado está Trevante Rhodes, que interpreta Zyair, um homem acusado de um crime atroz, cuja história é o centro da trama.

Mea Culpa está cheia de reviravoltas, tanto inesperadas quanto previsíveis, e culmina com um desfecho que deixa muitos espectadores com dúvidas.

Por que todos estão o odiando?

Apesar de suas próprias batalhas pessoais, Mea assume a defesa de Zyair no caso. A situação se complica ainda mais porque o promotor encarregado é Ray, seu cunhado e assistente do promotor do distrito. Isso gera preocupações imediatas sobre um possível conflito de interesses, especialmente quando Mea e Zyair se envolvem sentimentalmente, um elemento-chave na trama do filme.

Ao perceber as implicações éticas, Mea se depara com a difícil decisão de se deve se abster de assumir o caso. No entanto, apesar das dúvidas, ela segue em frente e se compromete a representar Zyair. Sua resolução é abalada quando descobre que ele está envolvido com várias mulheres e usa sua arte como meio de sedução, o que a faz questionar ainda mais sua participação no caso.

Os críticos afirmam que "Mea Culpa" no início apresenta uma proposta interessante, um drama que envolve um crime, reviravoltas inesperadas e erotismo. No entanto, muitos apontam que o problema está em querer ser um thriller psicológico que acaba se tornando uma paródia surrealista do filme de terror de 2017, "Get Out".

No entanto, aqueles que já assistiram avisam que as atuações não são notáveis, mas também não são horríveis, embora os atores coadjuvantes passem “despercebidos”. Kelly Rowland faz um trabalho aceitável, enquanto Trevante Rhodes brilha em seu papel. Em resumo, o filme é apenas decente e pronto.