Dívida milionária ameaça Príncipe Harry após derrota judicial

O Príncipe Harry se deparou com uma situação desafiadora após perder uma ação judicial contra o Ministério do Interior do Reino Unido, resultando em uma dívida que pode alcançar o valor de aproximadamente R$ 6,3 milhões.

A controvérsia começou quando Harry solicitou proteção policial para suas visitas ao Reino Unido, um pedido negado pelo Ministério do Interior em fevereiro deste ano.

LEIA TAMBÉM: Príncipe William questiona motivos da breve visita de Harry ao Rei Charles

A decisão estipulou que a segurança do príncipe não seria mais garantida automaticamente, com cada visita avaliada individualmente, mesmo que Harry estivesse disposto a arcar com os custos.

LEIA TAMBÉM: Príncipe Harry ameaçado de deportação por Donald Trump

Um processo de alto custo

A recusa em fornecer segurança policial nas últimas visitas de Harry ao país levou a uma disputa legal, na qual os advogados do príncipe acusaram o governo britânico de tratamento “ilegal e injusto”.

LEIA TAMBÉM: Príncipe Harry participou de uma corrida de trenós no Canadá enquanto seu pai luta contra o câncer

Apesar da possibilidade de recurso, o príncipe enfrenta a responsabilidade de pagar as custas judiciais, que já foram avaliadas em mais de R$ 6,3 milhões. Este valor inclui não apenas os honorários de seus próprios advogados mas também as despesas legais do Ministério do Interior.

Antes mesmo do julgamento, que durou três dias em dezembro, o Ministério já havia informado que os custos associados ao caso excediam R$ 2,5 milhões.

Fonte: Splash UOL

LEIA TAMBÉM: Príncipe Harry voltaria a trabalhar para a realeza com uma condição; saiba qual

Você gostou deste conteúdo? Aproveite e compartilhe nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.