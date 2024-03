BBB 24: Vai rolar alguma repescagem? Entenda o retorno da casa de vidro

Uma nova casa de vidro estaria tirando o sono dos fãs do BBB 24. Localizada em um famoso shopping do Rio de Janeiro, a estrutura chamou a atenção de quem acompanha o reality show da Globo e levantou a seguinte questão: vai ter repescagem?

Mas, até o momento, não há nenhuma informação de Boninho sobre a dinâmica de repescagem. Segundo o canal ErgaroTV, a casa de vidro foi criada por uma das patrocinadoras do Big Brother Brasil. Então, a casa de vidro seria apenas uma campanha publicitária dos produtos desta marca.

Em um comunicado nas redes sociais, a empresa que patrocina o BBB 24 destacou que os fãs do reality da Globo podem visitar a casa para sentir, pelo menos, como é um dia no Big Brother Brasil. A casa de vidro conta com sala, quarto do líder e confessionário.

BBB 24: na temporada passada, Boninho montou a casa de vidro para uma repescagem Reprodução/Instagram (Reprodução/Instagram)

Vale destacar que a dinâmica da repescagem aconteceu no BBB 23,levando Fred Nicácio de volta à casa principal. Nesta temporada, a ideia era tapar um buraco deixado no reality após a saída de MC Guimê e Cara de Sapato, que foram expulsos do Big Brother Brasil.

O desabafo de Isabelle

“Parece que cometi um crime”, desabafou Isabelle sobre os brothers e sisters na prova do líder do BBB 24. Dentro do quarto fada, ela ficou chocada com o fato de que ninguém estaria mais falando com ela.

“Eu vou confessar uma coisa para vocês...fica um clima muito difícil quando tem que conviver com pessoas que não falam com você. Parece que eu cometi um crime e é horrível, porque, na prova, todo mundo estava falando, interagindo e as pessoas não falam com você”, falou ela.

BBB 24: Isabelle diz que 'cometeu um crime' dentro do reality show Reprodução/Globo (Reprodução/Globo)

Em seguida, Isabelle afirmou que a situação é tão chata que ela pensa que fez algo muito ruim para os outros moradores da casa: “É algo que eu penso…égua, o que eu fiz?. É uma coisa horrorosa e você ainda fica pensando nas possibilidades. Mas, eu acho que é mais conexão.

