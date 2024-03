BBB 24: ‘Cometi um crime’, desabafa Isabelle sobre atitude de brother na prova do líder

“Parece que cometi um crime”, desabafou Isabelle sobre os brothers e sisters na prova do líder do BBB 24. Dentro do quarto fada, ela ficou chocada com o fato de que ninguém estaria mais falando com ela.

“Eu vou confessar uma coisa para vocês...fica um clima muito difícil quando tem que conviver com pessoas que não falam com você. Parece que eu cometi um crime e é horrível, porque, na prova, todo mundo estava falando, interagindo e as pessoas não falam com você”, falou ela.

Em seguida, Isabelle afirmou que a situação é tão chata que ela pensa que fez algo muito ruim para os outros moradores da casa: “É algo que eu penso…égua, o que eu fiz?. É uma coisa horrorosa e você ainda fica pensando nas possibilidades. Mas, eu acho que é mais conexão.

A ex-líder Beatriz estava no quarto fada e acompanhou o desabafo de Isabelle e falou que, além de conexão, é “falsidade” que rola solta dentro do BBB 24.

Quem é o novo líder do BBB 24?

Lucas Henrique venceu a prova de pontaria na noite desta quinta-feira (29) e ficou com a liderança no Big Brother Brasil. Com isso, ele ocupa o quarto mais desejado da casa e foi responsável por dividir a xepa e o vip.

Na prova, que não foi de resistência, Lucas Henrique e os demais competidores tiveram que acertar o disco em um alvo, que tinha diferentes pontuações de acordo com o local onde o peso caía.

Na primeira fase, se classificaram Lucas Henrique, Matteus, Michel e Yasmin e na segunda, após acertar a parte de 60 pontos do alvo, Henrique conseguiu a maior pontuação e levou a coroa da semana.

