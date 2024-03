A partir desta sexta-feira (1), algumas dinâmicas irão confundir os participantes do BBB 24 e mexer com algumas estruturas dentro do reality.

Começando pelo Big Fone, que no dia de hoje irá tocar duas vezes, às 10h e 16h, contudo será uma trollagem e o telefone estará ocupado quando alguém atender.

“Atenção, você está no Paredão”

Até domingo, o Big Fone irá tocar seis vezes ao todo, sendo cinco delas um trote. Contudo, na última ligação, o aparelho irá anunciar algo nada agradável. “Às 17h20 do domingo (3), a voz irá anunciar: Atenção, você está no Paredão”, revelou Boninho, o big boss do reality. Caso quem atender seja o Líder ou esteja no Anjo, deverá indicar alguém no seu lugar.

BBB 24: Big Fone falso irá tocar duas vezes hoje e seis vezes até domingo; entenda Imagem: reprodução Globo

Poder Curinga

Além do Big Fone, quem arremeter o Poder Curinga nesta sexta-feira terá o Poder do Gêmeo, dando ao ganhador do leilão a possibilidade de votar duas vezes durante o Paredão. Os fotos poderão ser em participantes diferentes ou no mesmo.

Retorno da casa de vidro

Uma nova casa de vidro estaria tirando o sono dos fãs do BBB 24. Localizada em um famoso shopping do Rio de Janeiro, a estrutura chamou a atenção de quem acompanha o reality show da Globo e levantou a seguinte questão: vai ter repescagem?

Mas, até o momento, não há nenhuma informação de Boninho sobre a dinâmica de repescagem. Segundo o canal ErgaroTV, a casa de vidro foi criada por uma das patrocinadoras do Big Brother Brasil. Então, a casa de vidro seria apenas uma campanha publicitária dos produtos desta marca.

