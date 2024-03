A reação desconfortável de William quando mencionam Kate Middleton ao vivo

O Príncipe William voltou ao trabalho, retomando sua agenda pública e enfrentando questionamentos de todos sobre o estado de saúde e a longa recuperação de sua esposa, Kate Middleton.

Príncipe William fica desconfortável quando mencionaram sua esposa, Kate Middleton

O primeiro filho do rei Charles III chegou à sinagoga Western Marble Arch, localizada no centro de Londres, para participar de discussões sobre o aumento do antissemitismo no Reino Unido, enquanto Kate Middleton continua se recuperando em casa após uma cirurgia abdominal realizada no mês passado.

El Príncipe William y Kate Middleton Getty Images (Getty Images)

Uma sobrevivente do Holocausto disse hoje ao príncipe William que sentia muita falta da princesa de Gales quando fez sua primeira aparição pública desde que se despediu do serviço memorial de seu padrinho, o falecido rei Constantino II da Grécia.

Karen Pollock, diretora executiva do Holocaust Educational Trust, também presenteou o herdeiro do trono britânico com um buquê de flores para Kate Middleton enquanto estava com o rabino Daniel Epstein, que lidera a sinagoga Marble Arch desde 2021 ao lado de sua esposa Iliana.

Kate Middleton continua se recuperando de sua cirurgia abdominal

Depois, o príncipe William se encontrou com a sobrevivente do Holocausto, Renee Salt, bem como com alguns jovens que fazem parte do projeto emblemático do HET, ‘Lições de Auschwitz’.

A idosa Salt, de 94 anos, disse ao príncipe William, que usava uma kipá judaica: "Sinto muito, tenho certeza de que, se sua esposa estivesse bem, ela estaria aqui. Sinto muito a falta dela. Por favor, envie meus melhores desejos a ela".

Isso fez com que o príncipe William se sentisse um pouco desconfortável, não pela solicitação da mulher, mas pela notável falta que sua esposa faz. No entanto, espera-se que Kate Middleton se recupere em um mês ou dois, já que seu processo tem demorado mais do que o esperado.