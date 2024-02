“Você já viu águia se misturar com pombo?” Jojo Todynho nega desafio para lutar com Cariúcha

A influencer Jojo Todynho usou suas redes sociais para mandar um recado para seu desafeto, Cariúcha, que nesta quarta-feira deu uma entrevista dizendo que gostaria de enfrentá-la no ringue para ‘resolveu tudo de uma vez’.

As disputas entre famosos, feitas sob o marketing de uma suposta rixa para alavancar público e publicidade, deu resultados bastante positivos no confronto entre Arcelino Popó e Kleber Bambam, que arremataram, segundo um colunista do Metrópoles, R$ 6 milhões e R$ 5 milhões, respectivamente.

No caso particular de Jojo, a rixa não tem nada de marketing, é real e se arrasta por muito tempo. Independentemente disso, a funkeira mandou um recado para Cariúcha. “Já viram águia andar com pombo? Já viram a diferença de patamar? Nem morrendo e nascendo de novo”, disse.

Jojo disse que não conversa com gente que não tem nada e não conquistou nada. “Deu uma oportunidade e ainda jogou fora...não tem como”, disse. Rindo e desdenhando da proposta da apresentadora, Jojo disparou: “Você já viu campeão se misturar com cancelado?”

Cariúcha e Jojo Todynho (Reprodução/Redes Sociais)

O desafio de Cariúcha foi feito pela apresentadora enquanto ela participava do programa Hora do Chupim, da Rádio Metropolitana. Questionada se ela toparia lutar contra Jojo, ela disse: “Eu toparia. De boa. Dinheiro… Claro”, disse. “Eu iria. Vamos Jojo? Uma briga pra gente resolver isso, ver quem é a boa, eu topo… Ainda mais com dinheiro, com Pix”, disse.