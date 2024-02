Selena Gomez e Jessica Chastain brilharam em vestidos quase idênticos: ambos tinham transparências

Apesar de ambas serem grandes estrelas, Selena Gomez e Jessica Chastain parecem não ter muito em comum. No entanto, recentemente algo as uniu: uma coincidência de estilo.

A atriz americana e a intérprete de ascendência mexicana recentemente ficaram encantadas com vestidos semelhantes e os usaram em red carpets diferentes com apenas algumas semanas de diferença.

Os vestidos quase idênticos que Selena Gomez e Jessica Chastain usaram

No entanto, os designs tinham algumas diferenças e cada uma as usou de acordo com o seu sentido de moda pessoal, conseguindo dois looks semelhantes que as fizeram parecer verdadeiras deusas.

As grandes semelhanças nos vestidos das celebridades devem-se ao fato de ambos serem da marca Óscar de la Renta. Na verdade, ambos pertencem à coleção pre-fall 2024 da casa de moda.

Selena Gomez brilhou em vermelho bordô

A primeira a usar um vestido da marca fundada pelo designer dominicano foi Selena Gomez. A atriz especificamente usou o look 11 da coleção mencionada para comparecer ao Emmy 2023.

A artista deslumbrou no evento, realizado em janeiro passado, com este vestido sem alças completamente bordado com lantejoulas bordô em forma de brinco de samambaia sobre um tecido transparente.

O vestido original tem uma abertura na saia; no entanto, a marca criou uma peça personalizada para Gomez com uma saia reta e sem esse detalhe que deixou seu calçado à mostra.

Assessorada pela sua estilista, Erin Walsh, a cantora combinou a peça exatamente com sandálias de tiras de veludo de Rene Caovilla e luxuosas peças de joalharia da Tiffany & Co.