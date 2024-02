Renascer: Professora Lu reacende sentimentos de João Pedro

Lu (Eli Ferreira) chega à fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) em Renascer. No capítulo desta quinta-feira (29), a nova professora do vilarejo começa a mexer com os sentimentos de João Pedro (Juan Paiva), que ainda luta para esquecer o seu amor por Mariana (Theresa Fonseca).

Recebida pelo Padre Santo (Chico Diaz) e pelo Pastor Lívio (Breno Da Matta) na cidade, a nova personagem da novela das 9 vai encarar o desafio de reabrir a escola rural na fazenda do protagonista, que afirma que vai patrocinar o ensino das crianças.

Renascer: João Pedro (Juan Paiva) se encanta com a Professora Lu ( Eli Ferreira) Léo Rosario/Globo (Léo Rosario/Globo)

LEIA TAMBÉM: Renascer: Inácia passa por 3 situações alarmantes nos próximos capítulos

Ao chegar, Lu será recebida não apenas por José Inocêncio, mas por João Pedro, que será encarregado de instalar a qualificada professora em seus aposentos. O filho caçula do protagonista de Renascer fica impressionado com a educadora, enquanto Zé Inocêncio incumbe o filho de ciceronear Lu e dar o auxílio que ela precisa para se instalar na casa de Morena (Ana Cecília Costa) e Deocleciano (Jackson Antunes).

Uma amizade começa em Renascer

Morena fica muito feliz com a chegada de Lu em Renascer. De princípio, as duas se tornam grandes amigas e Morena aproveita para deixar Lu a par da relação difícil que existe entre João Pedro e o pai.

Porém, nem precisava, aos poucos, o caçula dos Inocêncio sente confiança na professora e ao mostrar a escolinha da vila, ele se abre e confessa que se sente burro por não ser estudado como os irmãos.

Renascer: Morena ( Ana Cecilia Costa), João Pedro (Juan Paiva) e Professora Lu (Eli Ferreira) almooçam juntos (PAULO BELOTE/Paulo Belote/Globo)

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

LEIA TAMBÉM: Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes