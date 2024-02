Quais foram as celebridades que recusaram aparecer no novo filme de JLo?

A criação de ‘This Is Me… Now’, o título do material visual de Jennifer López que acompanha o álbum de mesmo nome, enfrentou vários desafios, destacando que alguns de seus colegas optaram por não fazer parte do filme.

Apesar do seu lançamento bem-sucedido, a Diva do Bronx enfrentou vários contratempos tanto na criação do álbum quanto na produção do material audiovisual que o acompanha. Este último apresenta vários episódios que narram diferentes momentos na vida da cantora ao longo do tempo.

Os problemas que JLo teve

Foi precisamente o filme da artista que enfrentou a maioria dos obstáculos, principalmente devido à recusa de vários artistas em participar da produção.

De acordo com fontes próximas à também atriz, figuras proeminentes como Bad Bunny, Taylor Swift, Ariana Grande, entre outros, recusaram-se a se juntar a ‘This Is Me... Now’, por várias razões pessoais, incluindo preocupações relacionadas aos casamentos anteriores da cantora.

Por que recusaram aparecer no projeto?

De acordo com várias fontes especializadas, a maioria dos rejeições se originou devido às agendas extremamente ocupadas das celebridades. No caso de Taylor Swift, sua recusa se baseou em sua participação atual na turnê mundial The Eras Tour.

Quanto a Ariana Grande, a artista americana também optou por não participar, por estar imersa na produção do filme Wicked, que tem sua estreia programada para este ano.

Khloé Kardashian, membro do clã Kardashian-Jenner, esteve prestes a se juntar ao elenco do filme. No entanto, o medo da exposição levou-a a finalmente se retirar do projeto.

De forma semelhante, outros artistas como Bad Bunny, Jason Momoa, Vanessa Hudgens, Snoop Dogg, SZA, Lizzo, entre outros, também recusaram participar devido a conflitos de agenda.