Por esta razão, Adele cancelou seus shows de março em Las Vegas

Desde novembro de 2022, Adele tem Las Vegas como sua casa artística, nos Estados Unidos, onde tem se apresentado com seu ‘Weekends with Adele’ no Coliseu do Caesars Palace e tem como objetivo realizar até 15 de junho o impressionante número de 100 shows em 50 fins de semana.

Apesar da agenda rigorosa planejada para cumprir tudo adequadamente, as sextas-feiras e sábados de março não terão a presença musical da britânica devido à decisão determinante de suspender os eventos devido aos problemas de saúde que vem enfrentando há algum tempo e que afetam sua voz.

Confirmação em redes sociais

A confirmação de que a ‘Cidade do Pecado’ não terá a presença de Adele em cinco fins de semana veio de uma postagem na conta oficial da cantora na rede social Instagram, que em apenas 24 horas já gerou mais de um milhão de curtidas e inúmeros comentários, muitos deles com um tom de preocupação com sua saúde.

"Infelizmente, tenho que fazer uma pausa e interromper meus concertos em Las Vegas. Fiquei doente no final da última etapa e durante toda a pausa. Não tive a oportunidade de me recuperar completamente antes dos shows serem retomados e agora estou doente novamente", foi parte do comunicado da cantora de 35 anos.

Não é a primeira vez que Adele enfrenta problemas em suas cordas vocais e precisa fazer uma pausa em compromissos previamente assumidos, pois em 2011, ela teve que passar por uma cirurgia para interromper uma hemorragia causada por pólipos benignos em suas cordas vocais.