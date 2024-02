Não são tantas como pensam: estas foram todas as mortes de Krilin em Dragon Ball

Krilin tem sido alvo de zombaria pelos fãs de Dragon Ball há décadas por ser um dos personagens que sempre é derrotado pelo inimigo e sempre precisa ser revivido com as esferas do dragão.

E embora isso certamente tenha acontecido várias vezes, geralmente a situação é exagerada e, com isso, o poder do guerreiro humano é minimizado.

Se formos rigorosos, as mortes de Krilin foram apenas duas: uma no penúltimo arco da primeira parte de Dragon Ball e outra na saga de Freeza, em Dragon Ball Z.

Não contamos com a saga do arco de Majin Buu, porque nessa saga absolutamente todos morreram. O único que não faleceu foi o Goku, que já estava morto e foi revivido.

Então, vamos listar as vezes que o Krilin morreu em uma luta.

Primeira morte: Krilin morre pela primeira vez nas mãos de Tambourine, um dos filhos de Piccolo (Rei Demônio pai do Piccolo que conhecemos), no Torneio de Artes Marciais em que Goku perde para Ten Shin Han. O demônio o derrotou com um único golpe na cabeça.

Explosão nas mãos de Freezer: Krilin morre pela segunda vez nas mãos de Freezer, em Namekusei. O Imperador do Universo o explode com um raio de energia.

Com as outras duas há uma observação: a de Majin Buu que explicamos detalhadamente acima e a de Dragon Ball GT, que foi nas mãos de Super 17, mas como já sabemos, isso não faz parte do cânone.