Kate Middleton: as teorias loucas por trás da foto viral de que 3 de seus dedos teriam o mesmo comprimento

Kate Middleton e o príncipe William são um casal muito tranquilo que, exceto pelas famosas fotos em topless que foram tiradas, não costumam fornecer muitas novidades para as diferentes páginas de fofocas internacionais e nacionais, ao contrário de outros membros da realeza inglesa.

Kate Middleton e o mistério do comprimento dos três dedos

Nesse sentido, existem alguns tópicos como o publicado pelo Daily Mail, que decidiu fazer uma extensa reportagem para estudar o comprimento dos dedos de Kate Middleton após uma foto em que eles aparecem com um comprimento muito semelhante. No artigo, até falaram com especialistas para definir a personalidade da duquesa de Cambridge a partir desse traço.

A explicação revelada pela mídia inglesa para essa curiosa característica de Kate Middleton é que ela pode ter sido exposta a um alto nível de estrogênio durante a gravidez de sua mãe. Além disso, o assunto não passou despercebido pelos leitores, que misturaram humor e críticas em relação ao tema.

A esposa do príncipe William foi alvo de críticas nas redes sociais

“Os millennials estão arruinando o negócio da imprensa” “Duas páginas sobre os dedos de Kate” “Senhor, talvez devêssemos...” “Duas. malditas. páginas”, “Por que os dedos de Kate são todos do mesmo comprimento?” Ehh... A própria foto (esquerda) mostra que não são? Outras duas páginas desperdiçadas no Daily Fail”, “Então estão fazendo um destaque sobre os dedos de Kate, que são todos iguais?”.

"Sim, estamos nisso." "Que fotos vocês vão usar?", "Algumas em que os dedos claramente têm comprimentos diferentes", "Tenho uma ideia: poderíamos fazer algo sobre o tamanho dos dedos da Kate, que são todos iguais", "Na verdade, não são", "Prove", "Eu marquei um quadrado ao redor deles e nem todos tocam a linha", "Deveríamos publicar mesmo assim", são algumas das reações.