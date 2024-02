Jessie J anuncia shows no Brasil em 2024

A cantora britânica Jessie J confirmou duas apresentações em solo brasileiro para o início de 2024. Com shows marcados em São Paulo e no Rio de Janeiro, a cantora retorna ao Brasil após se apresentar no Rock in Rio de 2022.

Conforme publicado pelo O Globo, Jessie J se apresentará em São Paulo no dia 30 de abril, e no Rio de Janeiro no dia 2 de maio. O que também chamou a atenção do público foi o show de abertura que acontecerá em São Paulo e será realizado por uma convidada especial, a cantora Lauren Jauregui. Ainda segundo a publicação, o show de São Paulo será realizado no Espaço Unimed e os ingressos já estão disponíveis para compra.

Os fãs podem adquirir os ingressos por meio do site oficial da Tickets For Fun ou diretamente na bilheteria do Teatro Renault, onde não será cobrada a taxa de conveniência. Os valores para o show de São Paulo vão de R$190 (meia-entrada para a pista comum) a R$750 (inteira para o mezanino).

Venda geral para o Rio de Janeiro abre na próxima semana

Já no caso do show no Rio de Janeiro, que será realizado no Vivo Rio, os ingressos já estão disponíveis em pré-venda para os clientes Vivo Valoriza. A previsão é de que esta modalidade de ingresso seja comercializada somente até as 10 da manhã de sábado. Além da pré-venda exclusiva, clientes Vivo Valoriza também têm direito a 25% de desconto na compra de dois ingressos, desde que não sejam meia-entrada.

A venda geral dos ingressos par a apresentação de Jessie J no Rio de Janeiro será aberta na segunda-feira, às 10 horas.

Até o momento, informações sobre o show de abertura a ser realizado antes da apresentação de Jessie J no Rio de Janeiro não foram divulgadas.

