“Eu voltaria a cantar se me deixassem”: Anitta explica os detalhes da situação engraçada vivida no Festival de Viña

Anitta teve a responsabilidade de encerrar a quarta noite do Festival de Viña del Mar com seus sensuais passos de dança e incrível capacidade vocal. No entanto, nem tudo saiu como esperado, pois ela saiu da Quinta Vergara sem receber a Gaivota de Ouro.

Agora, a brasileira explicou com luxo e detalhe o que aconteceu nos bastidores: “Pessoal, acabei de voltar do Festival Viña del Mar, tenho mil coisas para contar”, disse em seus stories do Instagram.

"Primeiro, bem, me disseram que eu iria receber um prêmio no palco e eu disse 'que honra'. Me disseram que eu teria 45 minutos, envie-nos o setlist (as músicas que irá cantar) e vamos te dizer em que momento vamos entregar o prêmio", explicou.

"Cantei e tudo, eles vieram me dar o prêmio que as pessoas me deram, foi uma honra, me senti super feliz. De repente o concerto terminou e ouvi as pessoas gritando 'Anitta!' e eu disse 'uau, eles se divertiram muito', fiquei super emocionada", assegurou simpática.

Eu não sabia de nada.

Embora, graças ao seu familiar que a acompanhava, ela descobriu que o show do Festival de Viña não terminava ali: “Aqui vem meu irmão gritando ‘olha, querem te dar outro prêmio’. Eu não sabia! Não tinha imaginado, eu estava nua e pensei: ‘volto nua’”, afirmou entre risos.

"Descobri que as pessoas queriam me dar outro prêmio, eu estava lá nua, mas segurava uma toalha e íamos (...) teria cantado mais, eu cantaria de novo se me deixassem, porque aqui no Brasil meus shows duram cinco horas no palco", expressou.

"“Pessoal, que vergonha eu passei! Eu queria voltar ao palco com a roupa que eu estava, mas não pude mais”, acrescentou."

"Fiz tudo errado, que cagada, mas ao mesmo tempo muito obrigado, estou super feliz. Na próxima vez vou ficar esperando", afirmou com uma risada.

Finalmente, Anitta agradeceu à produção do Festival de Viña del Mar, aos apresentadores e ao público pelo carinho entregue durante e após sua apresentação.